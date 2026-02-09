·ì±Õ¤¬¥Ï¥Á¥ß¥Ä¾õÂÖ¤Ë¡© ¹â·ìÅü¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¡Ö¥Í¥Ð¥Í¥Ð·ì±Õ¡×¤Î¶²¤í¤·¤¤ÀµÂÎ¤È¤Ï¡ª¡©¡Ú¿Þ²ò ·ì´É¡¦·ì±Õ¤ÎÏÃ¡Û
¡Ö¹â·ìÅü¡×¤Î¿Í¤Î·ì±Õ¤Ï¥Í¥Ð¥Í¥Ð¥¿¥¤¥×
·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤¤ÈÀÖ·ìµå¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ë¡ª
¡¡¹â·ìÅü¤È¤Ï¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎÅü¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤ê·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¡£¶õÊ¢»þ¤Î·ìÅüÃÍ¤¬100mg¡¿dL°Ê¾å¤À¤È¡¢¹â·ìÅü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢ÊÐ¤Ã¤¿¿©»ö¤ä±¿Æ°ÉÔÂ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ÎÍð¤ì¡£ÆÃ¤ËÅü¼Á¤Î¤È¤ê¤¹¤®¤Ï·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤ËÄ¾·ë¡£Åü¼Á¤Ï´Å¤¤¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´¤Ï¤ó¤ä¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ÎÃº¿å²½Êª¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìµ¼«³Ð¤ËÂçÎÌ¤ÎÅü¼Á¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¹â·ìÅü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¹â·ìÅü¤ÏÈîËþ¤Î¿Í¤ËÂ¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª²Û»Ò¤äµÛ¼ý¤ÎÁá¤¤Åü¤ò´Þ¤à¿©ÉÊ¤ò¤è¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Áé¤»¤Æ¤¤¤Æ¤âÌýÃÇÂçÅ¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¹â·ìÅü¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÅüÇ¢ÉÂ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¹â·ìÅü¤Î¿Í¤Î·ì±Õ¤Ï¥Í¥Ð¥Í¥Ð¤È¤·¤¿¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡·ì±Õ¤ÏÀÖ·ìµå¡¢Çò·ìµå¡¢·ì¾®ÈÄ¤Î£³¼ïÎà¤Î·ìµå¤È·ì¤·¤ç¤¦¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â·ìÅü¤Ê¤É²¿¤é¤«¤ÎÍ×°ø¤Ç·ìµå¤¬ÊÑÀ¤¹¤ë¤È·ì±Õ¤¬¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ì±ÕÃæ¤ËÅü¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÖ·ìµå¤¬ÉÔÎÉ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÄÌ¾ï¡¢ÀÖ·ìµå¤Ï½ÀÆð¤Ç¡¢ºÙÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÊ¿¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È·Á¤ò¼«ºß¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éºÙ¤¤·ì´É¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÎÉ²½¤¹¤ë¤ÈÀÖ·ìµå¤Ï¹Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤º¤Ë·ì´É¤ÎÆâÊÉ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢·ì´É¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤Î·ì±Õ¤Î¾õÂÖ¤ò¡Ö¥Í¥Ð¥Í¥Ð¥¿¥¤¥×¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ·ì´É¡¦·ì±Õ¤ÎÏÃ¡ÙÃø¡§·ª¸¶µ£¡¿·ª¸¶¾æÆÁ