¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï9Æü¡¢¹ßÀã¤äÀÑÀã¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢²¬»³¥¨¥ê¥¢¤Ç°ìÉôÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9Æü¸áÁ°11»þ20Ê¬¸½ºß¤Î±¿Å¾¾õ¶·¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡²¬»³¥¨¥ê¥¢
¡Ò°øÈþÀþ¡Ó
¡¡ÃÒÆ¬±Ø～ÄÅ»³±Ø´Ö¡¡»ÏÈ¯Îó¼Ö¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤ª¤à¤Í9Æü¸á¸å8»þ°Ê¹ß¡¢±¿Å¾ºÆ³«¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÎó¼Ö¤Ï±¿Å¾Í½Äê¤Ç¤¹¡ÊÃÒÆ¬±Ø～Èþºî²ÃÌÐ±Ø´Ö¤Ï¡¢±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¡Ë
¡¦¡Ê¾å¤ê¡Ë¡¡ÄÅ»³¡Ê¸á¸å6»þ6Ê¬¡ËÈ¯¡¡ÃÒÆ¬¡Ê¸á¸å7»þ21Ê¬¡ËÃå
¡Ò·ÝÈ÷Àþ¡Ó
¿·¸«±Ø～Åì¾ë±Ø´Ö¡¡°Ê²¼¤ÎÎó¼Ö¤Ï±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á
¡¦¡Ê¾å¤ê¡Ë¡¡È÷¸åÍî¹ç¡Ê¸á¸å8»þ40Ê¬¡ËÈ¯¡¡¿·¸«¡Ê¸á¸å10»þ9Ê¬¡ËÃå
¡¦¡Ê²¼¤ê¡Ë¡¡¿·¸«¡Ê¸á¸å6»þ51Ê¬¡ËÈ¯¡¡È÷¸åÍî¹ç¡Ê¸á¸å8»þ18Ê¬¡ËÃå
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·¸«¡Ê¸á¸å10»þ28Ê¬¡ËÈ¯¡¡È÷¸åÍî¹ç¡Ê¸á¸å11»þ4Ê¬¡ËÃå¡¡¡¡¡¡
¡ÒÆÃµÞÎó¼Ö¡Ó
¡¦¤ä¤¯¤â1¹æ¡Ê²¬»³±Ø¡¡¸áÁ°7»þ5Ê¬È¯¡Ë¡¡ÉôÊ¬±¿µÙ¡Ê¾¾¹¾±Ø～½Ð±À»Ô±Ø´Ö±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¡Ë
¡¦¤ä¤¯¤â3¹æ¡Ê²¬»³±Ø¡¡¸áÁ°8»þ13Ê¬È¯¡ËÉôÊ¬±¿µÙ¡ÊÊÆ»Ò±Ø～½Ð±À»Ô±Ø±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¡Ë
¡¦¤ä¤¯¤â12¹æ¡Ê½Ð±À»Ô±Ø¡¡¸áÁ°9»þ40Ê¬È¯¡Ë¡¡ÉôÊ¬±¿µÙ¡Ê¾¾¹¾±Ø～½Ð±À»Ô±Ø´Ö ±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¡Ë
¡¦¤ä¤¯¤â14¹æ¡Ê½Ð±À»Ô±Ø¡¡¸áÁ°10»þ38Ê¬È¯¡Ë¡¡ÉôÊ¬±¿µÙ¡ÊÊÆ»Ò±Ø～½Ð±À»Ô±Ø±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¡Ë