º´Æ£ºÚÇµ²Ö¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤Ê¤Î¤«¡Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Èº´²ì¤ÎÅ·µ¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥®²ÖÊ´400¡î¤ÎË¡Â§¡×
1·î1Æü¤«¤é¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Î¹ç·×¤¬400¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ÇºÙ¤«¤¤Í½Â¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤«¤é»²¹Í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³Â§¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Ï8Æü¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Î¹ç·×¤¬Ìó420¡î¤È¡¢400¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Ïµ¤²¹¤â¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²ÖÊ´¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤ÏÁá¤á¤ËÂÐºö¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö³ÆÃÏ¤ÎºÇÄãµ¤²¹¡Ê¸áÁ°6»þ»þÅÀ¡Ë¡×
9ÆüÄ«¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Ï-0.7¡î¡¢Ä«ÁÒ»Ô¤Ç¤Ï-6.1¡î¡¢È¬½÷»Ô¤Ç¤Ï-6.7¡î¤È¡¢º£¥·ー¥º¥óºÇ¤âÄã¤¤µ¤²¹¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àã¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÅ·µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¡×
°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤¯À²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹ß¿å³ÎÎ¨¤Ï0¥Ñー¥»¥ó¥È¡£±«±À¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×
8Æü¤è¤ê¤Ï¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¡²¬»Ô¤äËÌ¶å½£»Ô¤Ç8¡î¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¡¢ÈÓÄÍ»Ô¤Ç9¡î¤È¡¢´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤Î¤«´ÖÍ½Êó¡×
10Æü¤Î¸á¸å¤«¤é11Æü¤Î¸áÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢º£½µ¸åÈ¾¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½Õ¤ÎÃû¤·¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£