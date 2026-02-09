±ßÁ´ÌÌ¹â¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·¤«¡¡¥É¥ë±ß156.20±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼Íî
±ßÁ´ÌÌ¹â¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·¤«¡¡¥É¥ë±ß156.20±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼Íî
¼«Ì±°µ¾¡¤ò¼õ¤±½µÌÀ¤±¤Ï±ßÇä¤ê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ157.76ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Î¸£À©È¯¸À¤ò¼õ¤±±ßÇã¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ156.22±ß¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Î¥Û¥¯¥Û¥¯È¯¸À¤ä¼«Ì±Í¥ÀªÊóÆ»¤ò¼õ¤±Àè½µ¤«¤é±ßÇä¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢½°±¡ÁªÅê³«É¼¤ò¼õ¤±¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·¤ÇÍø±×³ÎÄê¤ÎÆ°¤¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯À¯ºö¿ä¿Ê¤È¤Î¸«Êý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢±ßÇä¤ê¤ÏÂ³¤¯¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£
¼«Ì±°µ¾¡¤ò¼õ¤±½µÌÀ¤±¤Ï±ßÇä¤ê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ157.76ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Î¸£À©È¯¸À¤ò¼õ¤±±ßÇã¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ156.22±ß¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Î¥Û¥¯¥Û¥¯È¯¸À¤ä¼«Ì±Í¥ÀªÊóÆ»¤ò¼õ¤±Àè½µ¤«¤é±ßÇä¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢½°±¡ÁªÅê³«É¼¤ò¼õ¤±¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·¤ÇÍø±×³ÎÄê¤ÎÆ°¤¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯À¯ºö¿ä¿Ê¤È¤Î¸«Êý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢±ßÇä¤ê¤ÏÂ³¤¯¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£