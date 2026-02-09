½°±¡Áª¡¡»³·Á¸©Æâ¤Î³«É¼·ë²Ì¡¡3¾®Áªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÆÈÀê¡¡ÅêÉ¼Î¨¤Ï60.78¡ó
½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ï8ÆüÌë¤Î³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢¸©Æâ3¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á¸©¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï60.78¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
½°±¡Áª¸©1¶è¤Ï³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦±óÆ£´²ÌÀ¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬10Ëü6063É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢½éÅöÁª¤òÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±óÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò10´üÌ³¤á¤¿±óÆ£ÍøÌÀ¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¹¡£
Éã¡¦ÍøÌÀ¤µ¤ó¤ÎÀ¯³¦°úÂà¤ËÈ¼¤¤¡¢ÃÏÈ×¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Çº£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÁ°¿¦¤È»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¤È¤Î»°¤Ä¤É¤â¤¨¤ÎÁè¤¤¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¸½¿¦¤ÎÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ç¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÁ°¿¦¤È¶¦»ºÅÞ¤Î¿·¿Í¤ÈµÄÀÊ¤òÁè¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©3¶è¤Ï³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤Î²ÃÆ£°¾»Ò¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬9Ëü730É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢5²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©3¶è¤Ë¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢»²À¯ÅÞ¤Î³ÆÅÞ¤«¤é¿·¿Í¤¬½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢»³·Á¸©¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï60.78¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯10·î¤ÎÁ°²ó½°±¡Áª¤ò0.04¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£