¡¡1·îÊüÁ÷¤Î¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó ·Ý¿Í¥Þ¥¸²ÎÁª¼ê¸¢¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ç¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦½©»³Îµ¼¡¤¬ÈäÏª¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖV DREAM¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Î»ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈVIOÃ¦ÌÓ¡É¡£¤ª¤â¤ËÃËÀ¤Î¶ÉÉôÃ¦ÌÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ýÏÀ¤òÇ®¾§¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ô¿À¶ÊÇúÃÂ¡Õ¡Ô¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¨¤ë¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û20Âå¡Á50ÂåÃË½÷¤ÎÀ¤ÂåÊÌ¤Ç¡Ö¤¢¤ê¡©¥Ê¥·¡©¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Ä¥ë¥Ä¥ëÇÉ¡¦¤¢¤ê¤Î¤Þ¤ÞÇÉ¡×¤Î³ä¹ç¤â¡Ä¾×·â¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸ø³«
¡¡¤¤¤Þ¤ä¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÃËÀ¤ÎVIOÃ¦ÌÓ¤Ï¡È»ÔÌ±¸¢¡É¤òÆÀ¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£±ÒÀ¸ÌÌ¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î´Ø·¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾Íè¤Î²ð¸î¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×¤Ç¤Ï¡¢20Âå¤«¤é50Âå¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷³ÆÀ¤ÂåÆ±¿ô¡¢·×300¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎËÜ²»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ÖÃËÀ¤ÎVIOÃ¦ÌÓ¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£·ë²Ì¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ê¡×30.33¡ó¡¢¡Ö¤ä¤ä¥¢¥ê¡×34.0¡ó¤Ç¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌó3Ê¬¤Î2¤¬¹ÎÄêÅª¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤â¡Ö¥¢¥ê¡×¤¬ÃËÀ30.0¡ó¡¢½÷À31.2¡ó¡¢¡Ö¤ä¤ä¥¢¥ê¡×¤¬ÃËÀ33.1¡ó¡¢½÷À36.2¡ó¤È¡¢Âç¤¤Êº¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕ¤Ë¡Ö¤ä¤ä¥Ê¥·¡×¤Ï13.0¡ó¡ÊÃËÀ12.7¡ó¡¢½÷À13.7¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥Ê¥·¡×¤Ï21.0¡ó¡ÊÃËÀ22.2¡ó¡¢½÷À17.5¡ó¡Ë¡£ÈÝÄêÇÉ¤Ï¡¢¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¯¤á¤ÎµñÈÝ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢ÆÃ¤ËÃËÀ¤ËÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥Ä¥ë¥Ä¥ëÀÑ¶ËÇÉ¤Ï4³ä
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃË½÷¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤¬VIOÃ¦ÌÓ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤Ç¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤·ë²Ì¤¬¡£
¡Ö¸½ºß¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ç´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï3.0¡ó¡ÊÃËÀ1.8¡ó¡¢½÷À6.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡×¤Ï3.33¡ó¡ÊÃËÀ2.7¡ó¡¢½÷À5.0¡ó¡Ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«6.33¡ó¡£Á°Ìä¤Ç¡Ö¥¢¥ê¡×¡Ö¤ä¤ä¥¢¥ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î¤ï¤º¤«10Ê¬¤Î£±¤À¡£¡Ö¤ä¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ë¡×¤Î4.67¡ó¡ÊÃËÀ5.5¡ó¡¢½÷À2.5¡ó¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¡¢¡È¶ñÂÎÅª¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Î11¡ó¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ÈÁØ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬12.0¡ó¡ÊÃËÀ12.3¡ó¡¢½÷À11.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö¾¯¤·¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¡×¤¬17.67¡ó¡ÊÃËÀ15.5¡ó¡¢½÷À23.8¡ó¡Ë¡£ÀÑ¶ËÇÉ¤ÏÁ´ÂÎ¤Î£´³ä¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¤Þ¤À¾Ã¶ËÅª¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¾Ã¶ËÇÉ¤ÎÆâÌõ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¤¬12.0¡ó¡ÊÃËÀ12.3¡ó¡¢½÷À11.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤¬20.33¡ó¡ÊÃËÀ21.4¡ó¡¢½÷À17.5¡ó¡Ë¡¢¡Öº£¸å¤âÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤¬26.67¡ó¡ÊÃËÀ28.2¡ó¡¢½÷À22.5¡ó¡Ë¡Ä¡Ä¡ÈÃÇ¸ÇµñÈÝÇÉ¡É¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤âÃËÀ¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¡£
¡¡À¤ÂåÊÌ¤Ç¤â¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¾Ã¶ËÇÉ¤¬Â¿¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢20ÂåÃËÀ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ä¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ë¡×¤Ç25.0¡ó¡£20Âå½÷À¤ÎºÇÂ¿¤¬¡Öº£¸å¤âÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê25.0¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£¤Þ¤¿40Âå¤È50Âå¤ÎÃËÀ¡¢40Âå¤Î½÷À¤Ç¤â¡Öº£¸å¤âÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ê40Âå½÷À¤Ï¡Ö¾¯¤·¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¡×¤âÆ±É¼¡£ÍÉ¤ì¤ë½÷¥´¥³¥í¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤À¡Ë¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºæêÌç¼þ¤ê¤ÎÌÓ¤Ï¡Ä¡×
¡¡°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¹ÎÄêÇÉ¤ÈÈÝÄêÇÉ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡ÖÃËÀ¤ÎVIOÃ¦ÌÓ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¹ÎÄêÇÉ¤Î°Õ¸«¤Ç¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤óÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÀ¶·é¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¡£
¡ÖÀ¶·é¤Ë¤Ê¤ê¥Ë¥ª¥¤¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤ä¤ë¤Ù¤¡×¡Ê44ºÐ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Öº£¤ÏÀ¶·é¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê36ºÐ¡¦¹áÀî¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥Ü¡¼¥Ü¡¼¤À¤ÈÀ¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê35ºÐ¡¦²¬»³¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾Ã¶ËÅª¤À¤¬¡¢À¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¡Ê58ºÐ¡¦·²ÇÏ¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¤Þ¤¿½÷À¿Ø¤«¤é¤â¡¢
¡ÖÀ¶·é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê55ºÐ¡¦ºë¶Ì¸©¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê33ºÐ¡¦¼¯»ùÅç¸©¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¤ì¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê29ºÐ¡¦ÅìµþÅÔ¡¦½÷À¡Ë
¡¡¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡ÖæêÌç¼þÊÕ¤¬¥Ü¡¼¥Ü¡¼¤À¤È¤¤ì¤¤¤Ë¿¡¤¼è¤ì¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê59ºÐ¡¦ÂçºåÉÜ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºæêÌç¼þ¤ê¤ÎÃ¦ÌÓ¤Ï¤·¤¿¤¤¡×¡Ê48ºÐ¡¦°¦ÃÎ¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤Î±ÒÀ¸ÌÌ¤Ç¤ÎÍøÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¿Í¤â¡£À¶·é¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤¿»×¤¤¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥·¥â¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ëµ¤Ëþ¡¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯¡¢¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤¬¡¢²ð¸î»þ¤ÎÌäÂê¤À¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê¹¥¤ß¤Ç¸À¤¨¤ÐÂÎÌÓ¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¹¥¤¤À¤¬¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤ä¾ÍèÅª¤Ê²ð¸î¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ÎÃ¦ÌÓ¤Ï¹çÍýÅª¤À¤·Âç¤¤¤ËÇ¼ÆÀ¡×¡Ê29ºÐ¡¦ÂçÊ¬¸©¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¾Íè¤Î²ð¸î¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÃ¦ÌÓ¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤¬¡×¡Ê43ºÐ¡¦ËÌ³¤Æ»¡¦½÷À¡Ë
¡Ö²ð¸î¤Î¤È¤¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê43ºÐ¡¦ºë¶Ì¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â²ð¸îÃ¦ÌÓ¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê51ºÐ¡¦ÂçºåÉÜ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Öº£¤«¤é¤ä¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·Äñ¹³¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²ð¸î»þ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤È¤Æ¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê51ºÐ¡¦ËÌ³¤Æ»¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÃË½÷ÁÐÊý¤«¤éÂ¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤ËÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤ÌÏÍÍ¡£¤À¤¬¡¢µÕ¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ¡¢
¡Ö²ð¸î¤¹¤ë¿Í¤Ø¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡×¡Ê37ºÐ¡¦ÂçºåÉÜ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥·¥â¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ëµ¤Ëþ¡¹¤ÇÃ¦ÌÓ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡£¼«Ê¬¤¬²ð¸î¤¹¤ëÂ¦¤À¤Ã¤¿¤é¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤ÎÏ·¿Í¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡×¡Ê51ºÐ¡¦ÅìµþÅÔ¡¦½÷À¡Ë
¡¡¤È°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ë¿Í¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤â½ÅÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£
¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö²÷Å¬¡×
¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÌÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Äæ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Äæ¤êÀ×¤¬¤«¤æ¤¯¤Æ·ù¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤âÙæ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê41ºÐ¡¦ºë¶Ì¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÌÓ¤¬¤Ê¤¤¤È²¼Ãå¤òÍú¤¯¤È¤¤äH¤Î¤È¤¤Ë¥é¥¯¡×¡Ê27ºÐ¡¦ËÌ³¤Æ»¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¤È¤¤¤¦¼ÂÂÎ¸³¤ä¡¢
¡ÖÃ¦ÌÓ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿®¤ä²÷Å¬¤µ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤êµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢£²¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤ÊÑ²½¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤¿¤À¡¢¹Í¤¨Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¡Ê26ºÐ¡¦Ê¼¸Ë¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¤È¤¤¤¦¼¨º¶¤ËÉÙ¤à°Õ¸«¤Þ¤Ç¡£¼ÂÂÎ¸³¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼êÆþ¤ì¤¬¥é¥¯¡×¡Ö¤¢¤ë¤È¼ÙËâ¡×¤Ê¤ÉÅö»ö¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¼¤â¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Ë¼ÙËâ¤À¤«¤éÃ¦ÌÓ¤·¤¿¤¤¡×¡Ê20ºÐ¡¦»°½Å¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÃË¤Ç¤âÌÓ¤Ï¼ÙËâ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê49ºÐ¡¦·§ËÜ¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤Ëð÷¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤Æ½÷À¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¶ì¸À¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÃÑ¤¸¤é¤¤¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø
¡ÖÁ´ÉôÃ¦ÌÓ¤·¤Æ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌµÂÌ¤ËÌÓ¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡×¡Ê47ºÐ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦½÷À¡Ë
¡¡Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È°ìµ¤¤ËÉÔ·é´¶¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¢¥½¥³¤ÎÌÓ¡£¤³¤ì¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤À¤¤¤Ö´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤«¤â!?
¡¡¤Ç¤ÏÈÝÄêÇÉ¤Î¹Í¤¨¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¡×¤È¡ÖÉÔ¼«Á³¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¡£
¡Ö¼êÆþ¤ì¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐvioÃ¦ÌÓ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤¿¤á¤é¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê31ºÐ¡¦ÅìµþÅÔ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö±ÒÀ¸Åª¤À¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÃ¦ÌÓ¤·¤¿¤é²¹Àô¤Ê¤É¤Ç¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¡Ê38ºÐ¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÀ¶·é´¶¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤¬¡¢¾¯¤·µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¼ê¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê23ºÐ¡¦ËÌ³¤Æ»¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö½èÍý¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡Ê36ºÐ¡¦ºë¶Ì¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¤È¡¢Æ±À¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤ä»Ü½Ñ»þ¡¢¤Þ¤¿Ã¦ÌÓ¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤Ëµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Þ¤Ç¡¢±ü¤æ¤«¤·¤ÃË»Ò¤¿¤Á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç
¡¡¤Ç¤Ï¡ÖÉÔ¼«Á³¡×ÇÉ¤Î°Õ¸«¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£¼«Á³¤Ê·Á¤¬Èþ¤·¤¤¡£Ã¦ÌÓ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê39ºÐ¡¦¼¯»ùÅç¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¼«Á³¤Î¾õÂÖ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÎÉ¤¤¡×¡Ê42ºÐ¡¦ºë¶Ì¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÀ¸ÊªÅª¤ËÍ¤ë¤Ù¤¯¤·¤ÆÍ¤ë¤â¤Î¡£¸«±É¤¨¤Ë¤³¤À¤ï¤ê°Â°×¤Ë½üµî¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡×¡Ê57ºÐ¡¦ÃËÀ¡¦¿·³ã¸©¡Ë
¡ÖÌÓ¤¬À¸¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÀ¸ÂÖ³ØÅª¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê52ºÐ¡¦ÅìµþÅÔ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¤È¡¢¿Í´Ö¤Îº¬¸»¤òÌä¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÇ¯Îð¤òÍýÍ³¤Ë¾å¤²¤ëÀ¼¤â¡£
¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÉ¬Í×¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡£ ¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ê46ºÐ¡¦·²ÇÏ¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤Î¤Çº£¹¹´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê57ºÐ¡¦ÀÅ²¬¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¿»Æ©¤·»ÔÌ±¸¢¤âÆÀ¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦50Âå¤À¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ã¤«¤Ã¤¿¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ ¿ÈÂÎ¤È¥Ò¥²¤ÎÃ¦ÌÓ¤Ï¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê52ºÐ¡¦ÅìµþÅÔ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¹ÎÄêÇÉ¤Î¡Ö²ð¸î¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£¤â¤Ã¤ÈÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ²ð¸î¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÁªÂò»è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ì¡¼¥¶¡¼Ã¦ÌÓ¤ä¸÷Ã¦ÌÓ¤Ï¥á¥é¥Ë¥ó¿§ÁÇ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇòÈ±¤Ç±Êµ×Ã¦ÌÓ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¥Ë¡¼¥É¥ëÃ¦ÌÓ¤Î¤ß¡£ÄË¤ß¤ä¶â³Û¡¢¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ê¤É¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¾¯¿ôÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ä¤äÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡Ê42ºÐ¡¦ÂçºåÉÜ¡¦ÃËÀ¡Ë¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Öº£¤Î»þÂå¡¢¤â¤Ï¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê34ºÐ¡¦ÏÂ²Î»³¸©¡¦ÃËÀ¡Ë¤È¸«¤ë¿Í¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤À¤È¼«Ê¬¤¬¥Ü¡¼¥Ü¡¼¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Þ¤º¤¤¡£¤¢¤ÈÃËÀ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ä¾»ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥°¥í¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê42ºÐ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦½÷À¡Ë¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡½¡½¡£½½¿Í½½¿§¤Î¡ÖÃËÀ¤ÎVIOÃ¦ÌÓ»ö¾ð¡×¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¤Âå¡¢¤É¤ó¤ÊÂ°À¤Î¿Í¤¬¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤ÇÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¡Úµ»ö¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥ºÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó·Ð±Ä¼Ô¤¬¡¢¶Ã¤¤Î¡ÖºÇ¿·ÃËÀVIOÃ¦ÌÓ»ö¾ð¡×¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
