¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿·¬ÅÄ¤Î¸ª¤òÊú¤¤¤Æ¡Ä¡×¿ÍÆÁ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¸µµð¿Í·³´ÆÆÄ¡ÖÆ£ÅÄ¸µ»Ê¤µ¤ó¡×¡¡Í¥¾¡¤¹¤ëÇ¯¡¢»î¹çÃæ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ëµ¯¤¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤Ï
¡¡80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤Ç¤Ëµð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤ò2´üÌ³¤á¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡4²ó¡¢ÆüËÜ°ì2²ó¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤¤¤¨¤ÐÆ£ÅÄ¸µ»Ê¤µ¤ó¡£1931Ç¯¤Ë°¦É²¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÏÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤Ç³èÌö¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ò·Ð¤Æµð¿Í·³¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Ì¾Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬74ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¤Î¤Ï2006Ç¯2·î9Æü¤Î¤³¤È¡£¡È¿ÍÆÁ¡É¤òÊª¸ì¤ë°ïÏÃ¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤¿Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤À¤±¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤Î»à¤òÅé¤ó¤À¡£20Ç¯ÌÜ¤ÎÌ¿Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÅìÍÎ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢»°Ç÷¿Î»Ö¤µ¤ó¤äÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´¡¹ÌÚ¿®Ìé¤µ¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¹²¬Ã£Ï¯¤µ¤ó¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤½¤ÎÀ¸³¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2006Ç¯2·î23Æü¹æ¡ÖÊèÈêÌÃ¡×¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹Åè¡¦¼ÆÅÄ¤ÎÏÆ¤Ç¾Ð´é¡Ä1972Ç¯V½Ë¾¡²ñ¤Ç¤Î¡ÖÆ£ÅÄ¸µ»Ê¤µ¤ó¡×
µÕÅ¾Éé¤±¤ÇÁª¼ê¤Ë¼Õºá
¡Ö·¬ÅÄ¡Ê¿¿À¡¡Ë¤¬¥Ü¥³¥Ü¥³¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿»þ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸ª¤òÊú¤¤¤Æ¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢·ÄÂç¤ÇÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´¡¹ÌÚ¿®Ìé»á¤¬½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡ÖÁª¼ê¤â¡¢¤³¤Î¼¡¤³¤½¡¢¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áª¼ê¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤ó¤«¤¤¡©¡¡¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡Æ£ÅÄ¸µ»Ê¤µ¤ó¤Î¡È¿ÍÆÁ¡É¤òÊª¸ì¤ë°ïÏÃ¤Ë¤Ï»ö·ç¤«¤Ê¤¤¡£Ê¿À®¸µÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤ÎºØÆ£²í¼ù¤ò¹ß¤í¤·¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÅê¼ê¸òÂå¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Õ¤ê¡¢¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤ÏºØÆ£¤òÂå¤¨¤ëµ¤ÇÛ¤â¤ß¤»¤º¡¢¡È¥Î¥ß¤Î¿´Â¡¡É¤Ë11Ï¢Â³´°Åê¾¡Íø¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¿ë¤²¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Ï¡¢·ö²Þ¤ä±ìÁð¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤Ë1Ç¯¡¢¹â¹»¤Ë1Ç¯¤è¤±¤¤¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤Û¤É¤Î¡¢Ì¾¤¦¤Æ¤Î°¤¬¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Âç³Ø2Ç¯¤Ç¡È¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¿Â»Î¡É¤È½ñ¤«¤ì
¡Ö¤â¤Ã¤Ä¤¡¤ó¡ÊÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤¬¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢²ÃÀª¤·¤¿¡£ÀµµÁ´¶¤äµÁ¶¢¿´¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢µ¤À¤Î¹Ó¤µ¤âÀ¨¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡×
¡¡¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢°¦É²¸©¡¦À¾¾òËÌ¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÅìÍÎ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢»°Ç÷¿Î»Ö»á¤Ç¤¢¤ë¡£ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎÍËÜµÁÌÀ»á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»°Ç÷»á¤«¤é¡¢¡Ö¡ÊÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬°Ê¾å¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢Ê¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¿Í¤Îµ¤»ý¤äÄË¤ß¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¡¢È¿¾Ê¤¹¤ëºàÎÁ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÍËÜ»á¡£Á°½Ð¤Îº´¡¹ÌÚ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âç³Ø2Ç¯¤Î»þ¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ©¶µÀï¤ÇÆ£ÅÄ¤Ï¹¥Åê¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î»ä¤¬ËþÎÝ¤Ç¥È¥ó¥Í¥ë¤·¤ÆÉé¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤éÍâÆü¤Î¿·Ê¹¤Ë¡È¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¿Â»Î¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡£ÉÔÎÉ¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¿Í¤ò°é¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¡Öµ¤¸¯¤¤¤Î¿Í¡×¤¬¤Ê¤á¤¿¶ì½Á
¡¡µð¿ÍÆþÃÄ¸å¤Î°ïÏÃ¤ò¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¹²¬Ã£Ï¯»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖËÍ¤ÎÂÇ½ç¤Î»þ¡¢Ä¹Åè¤Ë1Æü¤ª¤¤Ë¥Û¡¼¥à¥¹¥Á¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¡¢Æ¬¤Ë¤¤Æ¡¢¤½¤Î²ó¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¸µ¡Ê¤¬¤ó¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤º¤¤¡£Ëö±Ê¤¯Ìîµå¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤Ë¼Õ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¡¢°Ö¤á¤È½õ¸À¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡¤¬¡¢µ¤¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Êó¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï¤«¤®¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÆþÃÄ3Ç¯¤Ç73¾¡¤ò¤¢¤²¤¿¤¬¡¢¡ÖÃÇ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À³Ê¡×¡Ê¹²¬»á¡Ë¤¬ºÒ¤¤¤·¤Æ8Ç¯¤·¤«¤â¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ40¡Ê1965¡ËÇ¯¤Ëµð¿Í¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢V9¤ò¿ë¤²¤ë¾¼ÏÂ48¡Ê1973¡ËÇ¯²Æ¤ËÆó·³¥³¡¼¥Á¤Ë³Ê²¼¤²¤µ¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤ËÅ¾½Ð¡£¼ýÆþ¤¬·ã¸º¤·¡¢Å¾µï¤Þ¤ÇÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
ÂçÍÎ»þÂå¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤ÎÀî¾åÅ¯¼£´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÃéÀ¿¤òÀÀ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÒ¤±»ö¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¡¢¤¤¤Á¤É¾è¤Ã¤¿¤éÅÓÃæ¤Ç¹ß¤ê¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤Ç¡¢Àî¾å¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤½¤¦¡£µÁ·»¤È¤Î¤«¤é¤ß¤ÇË½ÎÏÃÄ¤È¤Î´Ø·¸¤òµ¿¤ï¤ì¤¿»þ¡¢Àî¾å¤µ¤ó¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë²¸µÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Àî¾å¤µ¤ó¤¬ÀÐ¤Ë¶Å¤ì¤ÐÀÐ¡¢Äà¤ê¤Ë¶Å¤ì¤ÐÄà¤ê¡£ÊÌÁñ¤äÊè¤Þ¤ÇÎÙ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ê¹²¬»á¡Ë
¡¡¤¯¤À¤ó¤Î¡Èµ¿ÏÇ¡É¤Ç¤Ï¡¢1¥«·î¤Î¶à¿µ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¾¼ÏÂ50¡Ê1975¡ËÇ¯¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢ÂçÍÎ¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿»þ¤Ï¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤âÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔ¶ø¤Ê»þÂå¤¬¥Ð¥Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢ºÆ¤Óº´¡¹ÌÚ»á¡£
¡Ö²¦¤µ¤ó¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢»î¹çÃæ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤¬µã¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬5¡¢6²ó¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿Í¿´¾¸°®¤Î¥Ä¥Ü¤Ï¡¢¤À¤Æ¤Ë¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤½¤Î»þ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿´Â¡¤¬°¤¯¡¢¿ÕÂ¡¤Ë¤âÉÂËâ¤ÏÇ¦¤Ó´ó¤ê¡¢2Ç¯Á°¤ËÍ¾Ì¿1¥«·î¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¿À®18¡Ê2006¡ËÇ¯2·î9ÆüË×¡£µýÇ¯74¡£
