¡Ö24»þ´Ö¹â·ì°µ¡×¤Ç¿´·ì´É¥ê¥¹¥¯¤¬Ìó2ÇÜ¤Ë¡¡Ãë´Ö¤Î¿ôÃÍ¤¬Àµ¾ï¤Ç¤â¡ÖÌë´Ö·ì°µ¡×¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï
¡¡ÂÎÄ´¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ì°µ¡£Àè¤´¤íÆüËÜ¹â·ì°µ³Ø²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ÖÌÜÉ¸ÃÍ¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ë²ÈÄí¤ä°å±¡¤ÇÂ¬Äê¤·¤¿ÃÍ¤¬Àµ¾ï¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡ÖÌë´Ö¹â·ì°µ¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
※本稿は「週刊新潮」2026年2月5日号の特別読物【4300万人の高血圧患者必読! 日中の数値は正常でも…… 恐ろしい「夜間高血圧」対処(科学ジャーナリスト・林 真理)】の一部を再編集したものです。
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÍýÁÛ¤Î·ì°µ¤Ï¡Ä¡×¹â·ì°µ³Ø²ñÍý»öÄ¹¤¬¸ì¤ë¡È¿·¾ï¼±¡É
¡¡·ì°µ¤ÏÄÌ¾ï¡¢¿çÌ²Ãæ¤ÏÆüÃæ¤è¤ê¤â¿ôÃÍ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¡£Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿´Â¡¤È·ì´É¤òÉéÃ´¤«¤é²òÊü¤·¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿´Ö¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹¤¿¤á¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ìë´Ö¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌëÄÌ¤·¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿´Â¡¤È·ì´É¤ÏÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÈÌ¤Ë¼«Âð¤ÇÂ¬¤ë¡Ö²ÈÄí·ì°µ¡×¤è¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Î¿Ç»¡¼¼¤ÇÂ¬¤ë¡Ö¿Ç»¡¼¼·ì°µ¡×¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹â·ì°µ¤«ÈÝ¤«¤Î¿ÇÃÇ´ð½à¤Ï¹â¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë²þÄû¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î´ð½à¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí·ì°µ125/75mmHg¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Ç»¡¼¼·ì°µ¤Ï130/80mmHg¡£¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬´ð½àÃÍ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¹â·ì°µ¤Î¼£ÎÅ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ºÝ¡¢¤³¤Î¡Ö²¾ÌÌÌë´Ö¹â·ì°µ¡×¤Ï¼Â¤ËÌñ²ð¤À¡£²¿¤·¤í¡¢¿Ç»¡¼¼¤Ç¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¡×¤òÈï¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁõ¤¤¡¢´ð½àÃÍ°Ê²¼¤ò¼¨¤¹¡£ÆüÃæ¤Î²ÈÄí·ì°µ¤â¤Þ¤¿Æ±ÍÍ¤Ç¡¢²ç¤òÇí¤¯¤Î¤ÏÌë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2020Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤ª¤±¤ë²ÈÄí·ì°µ¤Î¿´·ì´ÉÍ½¸å¿äÄêÇ½¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡×¡ÊJ-HOP¸¦µæ¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢4310¿Í¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¤¦¤ÁÌë´Ö·ì°µ¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï2745¿Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ß°µÌô¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄ«ÈÕ¤Î·ì°µ¤¬Àµ¾ï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÌëÃæ¤Ë120/70mmHg¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö²¾ÌÌÌë´Ö¹â·ì°µ¡×¤Î¿Í¤Ï26.7¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÌë´Ö¤Î´ð½àÃÍ¤Ï¡¢ÆüÃæ¤è¤ê¤âÄã¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìë´Ö¤Ë·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ëÍýÍ³
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢°ìÆü¤Î·ì°µ¤¬¤¹¤Ù¤ÆÀµ¾ïÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤Þ¤ë¿Í¤ËÈæ¤Ù¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾Â´Ãæ¡ÊÇ¾¹¼ºÉ¡¢Ç¾½Ð·ì¡¢¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¡Ë¤Ê¤É¤Î¿´·ì´É¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊÉÂÅª»ö¾Ý¡Ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Ìó1.6ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢24»þ´Ö¤Û¤Ü¹â·ì°µ¾õÂÖ¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¤À¤ÈÌó2ÇÜ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ªÈï¸³¼Ô¤ÎÌë´Ö·ì°µ¤Ï¡¢¼«Æ°·×Â¬µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä²ÈÄí·ì°µ·×¤Ë¤è¤ê¿¼Ìë2»þ¡¢3»þ¡¢4»þ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÂ¬Äê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸¦µæ¤ò¼çÆ³¤·¤¿ÆüËÜ¹â·ì°µ³Ø²ñÍý»öÄ¹¤Î´£Èø¼·¿Ã¡¦¼«¼£°å²ÊÂç³Ø¶µ¼ø¤Ï¡¢
¡ÖÌë´Ö¹â·ì°µ¤ÏÌ¤Íè¤Î¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¤â¤è¤¯±Ç¤¹¶À¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤Î·ì°µ¤¬Àµ¾ï¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ°Â¿´¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼Ìë´Ö¤Ë¤À¤±·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£´£Èø¶µ¼ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÌë¤ËÀÝ¼è¤·¤¿±öÊ¬¤Î±Æ¶Á¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¡×¡ÖÌë´ÖÉÑÇ¢¡×¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ß°µÌô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÆüÃæ¤Ï¸ú¤¤¤Æ¤â¡ÖÌë´Ö¤Ï¸ú²Ì¤¬Çö¤ì¤Æ·ì°µ¤¬ºÆ¾å¾º¤¹¤ë¡×¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ¤â´í¸±¤Ê¤Î¤¬¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤¬¸«Æ¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤â¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢ÂÎÆâ¤Î»ÀÁÇÇ»ÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢ÃâÂ©¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¸ò´¶¿À·Ð¤¬¶¯¤¯Æ¯¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿´Çï¿ô¤È·ì°µ¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ìë´Ö¤Î·ì°µ¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£Àµ¾ï¤Ê¤Î¤Ï10¡Á20%²¼¤¬¤ë¡Ö¥Ç¥£¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡Êdip¤Ï¡Ö²¼¤¬¤ë¡×¤Î°Õ¡Ë¤Ç¡¢Â¾¤ËÄã²¼¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬10%Ì¤Ëþ¤Î¡Ö¥Î¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡¢¤½¤·¤ÆÆüÃæ¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥é¥¤¥¶¡¼¡×¡Ê¡Ö¾å¤¬¤ë¡×¤Îrise¤è¤ê¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡2009Ç¯¤«¤é´£Èø¶µ¼ø¤é¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Í³¹ÔÆ°²¼·ì°µÄÉÀ×¸¦µæ¡×¡ÊJAMP¸¦µæ¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¿´·ì´É¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥Ç¥£¥Ã¥Ñ¡¼¤è¤ê¥Î¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥Î¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Ñ¡¼¤è¤ê¥é¥¤¥¶¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Û´Ä´ï¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¸²Ãø¤Ê°ã¤¤¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¿´Â¡¤Î¥Ý¥ó¥×µ¡Ç½¤¬¼å¤Þ¤êÉ¬Í×¤Ê·ì±Õ¤òÁ´¿È¤ËÁ÷¤ê½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿´ÉÔÁ´¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¿´ÉÔÁ´¤Ï¡¢¤à¤¯¤ß¤äÂ©ÀÚ¤ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂ¡´ï¤Ø¤Î·ìÎ®ÉÔÂ¤ò¾·¤¡¢½Å¾É²½¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³»à¤Ë»ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥¶¡¼¤Ï¥Ç¥£¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÈæ¤Ù2.45ÇÜ¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡Ö¥Ç¥£¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ë¤â¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÁáÄ«¹â·ì°µ¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¯¾²¸å£±»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë·ì°µ¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤ë¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¡¼¥¸¡×¡Êsurge¤Ï¡ÖµÞ¾å¾º¡×¤Î°Õ¡Ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ï¡¢¤½¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¢¤ë¡£
ÈèÏ«¤È¾×·â¤Ç¡ÖÇËÃÇ¡×
¡¡´£Èø¶µ¼ø¤é¤¬JAMP¸¦µæ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìë´Ö·ì°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ëÀµ¾ï¤Ê¥Ç¥£¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¤·²¤Ç¤ÏÇ¾Â´Ãæ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¸²Ãø¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅý·×Åª¤Ë¤ß¤Æ¤â¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾Â´Ãæ¤ÎÈ¯¾É¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÏÁáÄ«¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤¬ÌÜ³Ð¤á¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬°ìµ¤¤ËÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤ëÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢·ì´É¤ËºÇÂç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê´£Èø¶µ¼ø¡Ë
¡¡Ìë´Ö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ë¥Ç¥£¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï°ì¸«¡¢ÍýÁÛÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¿¼¤¤Ã«Äì¤«¤é°ìµ¤¤ËµÞºä¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÉé²Ù¤¬¡¢·ì´É¤Ë¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö·ì°µ¤ÏÊ¿¶ÑÃÍ¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ô¡¼¥¯ÃÍ¤Î¹â¤µ¤â·ì´É¥ê¥¹¥¯¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£·ì°µ¤Ï1Æü¤Ë10Ëü²ó¤âÍÉ¤é¤®¤Þ¤¹¡£¹â¤¤¤È¤¤Ë´¨¤µ¤ä¿çÌ²ÉÔÂ¡¢Ã¦¿å¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÜ¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿³°Åª¡¦ÆâÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤¬½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿Æµµ¤Î¾å¤Ë»Òµµ¤¬¾è¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤ËÂ¹µµ¤¬¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ì°µ¤Î¥Ô¡¼¥¯ÃÍ¤Ï°ìµ¤¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì´É¾ã³²¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥¬¥é¥¹¤ä¶âÂ°¡¢Æ«´ï¤Ê¤É¤ÎºàÎÁ¤¬ÇË²õ¤Ë»ê¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÉé²Ù¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¤ë¡ÖÈèÏ«¡×¤ä¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ÇÃ¡¤¯¤è¤¦¤Ê°ì½Ö¤ÎÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤è¤ë¡Ö¾×·â¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£ºàÎÁ¤¬ÈèÏ«¤¹¤ì¤Ð¡¢É½ÌÌ¤ËÈùºÙ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥¯¡ÊµµÎö¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤æ¤Ã¤¯¤êÇË²õ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡·ì´É¤â¤Þ¤¿¡ÖºàÎÁ¡×¤È¤¤¤¨¤ë¡£Ê¿¶Ñ·ì°µ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢Î¢Â¦¤«¤éÀÅ¤«¤Ë¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤Ë¥Ô¡¼¥¯·ì°µ¤È¤¤¤¦¡È½Ö´ÖÅª¤Ê¾×·â¡É¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ã¥¯¤ò°ìµ¤¤Ë²¡¤·¹¤²¤Æ¡ÖÇËÃÇ¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÇ¾Â´Ãæ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤Î¤À¡£
