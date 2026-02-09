¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¤Î¤ª»û¤Ë¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÀ½¤Î¡ÈÌÄ¤é¤Ê¤¤¾â¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡©¡¡¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¤Î¤È¤¢¤ë¤ª»û¤Ë¤Ï¡¢Ææ¤Î¡ÈÌÄ¤é¤Ê¤¤¾â¡É¤¬¤¢¤ë¡£ÌÄ¤é¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¾â¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡¡ÖÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¤¢¤Î¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¾Ð¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ï¹ç°ê¿Í¤¬¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¡°æ¼£¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÈÄ´ºº¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä!?
ÌÄ¤é¤Ê¤¤¾â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¶á¹¾Å´Æ»¸Þ²ÕÁñ±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç5Ê¬¤Û¤É¤Î¹°ÀÀ»û¡£¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹°ÀÀ»û¤ÎËÜÆ²¤Ï¡¢ÊõÎñ5Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼¢²ì¸©Æâ¤Ç¤ÏÈæ±Ã»³±äÎñ»û¤Îº¬ËÜÃæÆ²¤Ë¼¡¤¤¤ÇÂç¤¤¤¡£ÌÄ¤é¤Ê¤¤¾â¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤ÎÌÄ¤ë¾â¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤ÎÃÏÌÌ¤ËÌµÂ¤ºî¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¹°ÀÀ»û¤ÎÌÄ¤ë¾â¤Ï¡¢Àï¸å¤Î¾¼ÏÂ24Ç¯9·î¤ËÀ¾ß·µÈÂÀÏº¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃòÂ¤¤µ¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤ËÉð´ï¤ÎÀ¸»º¤ËÉ¬Í×¤Ê¶âÂ°¤¬ÉÔÂ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î»û¤«¤é¾â¤ò²ó¼ý¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÊ¡°æ¥¢¥Ê¤È²Ï¹ç¤Ï¡¢¡ÖÀï»þÃæ¤Ë¾â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ê¤Ë¤³¤ÎÌÄ¤é¤Ê¤¤¾â¤¬Â¤¤é¤ì¤¿¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤òÂ³¹Ô¤·¤¿Ê¡°æ¥¢¥Ê¤È²Ï¹ç¤Ï¡¢¹°ÀÀ»û¶á¤¯¤Î¤Æ¤ó¤Ó¤ó¤ÎÎ¤Ê¸²½³Ø½¬¥»¥ó¥¿ーÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¾â¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿°ÕÌ£¿¼Ä¹¤Ê¾â¤òÈ¯¸«¡ª¡¡ÀâÌÀÈÇ¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤Î¾â¤Ï¡¢Àï¸å50Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹°ÀÀ»û¤Î¾â¤ÎÃòÂ¤¼Ô¡¦À¾ß·µÈÂÀÏº»á¤¬´óÂ£¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÊ¡°æ¥¢¥Ê¤È²Ï¹ç¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÀïÁè¤Ç¡ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ø¤ÎÄÃº²¤Î»×¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÊÌÄ¤é¤Ê¤¤¾â¤Ï¡ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¼¢²ì¤ÎÎò»Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤´Øº¬Íýº»¤µ¤ó¡Ê¤Þ¤¤¤Þ¤¤µþÅÔ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤¤¤ï¤¯¡¢¤½¤â¤½¤âÌÄ¤é¤Ê¤¤¾â¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¤ÎÀÄÆ¼¤Î¾â¤¬¤Ç¤¤ëÁ°¤Ë°ì»þÅª¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡×¡ÖÂ¤¤é¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡È¤ª¤â¤¤¡É¤«¤éÂ¤¤é¤ì¤¿½ÅÍ×¤Ê¾â¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Åú¤¨¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ´Øº¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÅì¶á¹¾»ÔÄ¹Ä®¤Î¾â¡×¤È¡ÖÎÙÄ®¤ÎÆüÌîÄ®¿ùÃÏ¶è¤Î¾â¡×¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤ËÊ¡°æ¥¢¥Ê¤È²Ï¹ç¤Ø»Ø¼¨¡£¡Ö2¥õ½ê¤Î¾â¤ò·ê¤¬¤¢¤¯¤Û¤É¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢Åú¤¨¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯Åì¶á¹¾»ÔÄ¹Ä®¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿Ê¡°æ¥¢¥Ê¤È²Ï¹ç¤Ï¡¢¹°ÀÀ»û¤ÎÌÄ¤é¤Ê¤¤¾â¤Ë¤è¤¯»÷¤¿¡¢¾¼ÏÂ18Ç¯ÃòÂ¤¤Î¾â¤òÆ»Ã¼¤ÇÈ¯¸«¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÛð¾â¤ÎÏ·ÊÞ¹©¾ì¡¦¶âÔèÆ²¤Î¼ÒÄ¹ÂåÍý¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢Ä¹Ä®¤¬ÃæÀ¤¤«¤éÂ³¤¯ÃòÊª¤ÎÎ¤¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¡£¼ÒÄ¹ÂåÍý¤¤¤ï¤¯¡¢Ä®¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆÃòÊª¹©¾ì¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¶âÔèÆ²1¸®¤Î¤ß¡£²áµî¤Ë¶âÔèÆ²¤Ç¡¢¤¢¤ÎÀ¾ß·µÈÂÀÏº»á¤¬½¤¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ÒÄ¹ÂåÍý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¢²ì¸©Æâ¤Ë¤Ï3000°Ê¾å¤Î»û¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó1300¥õ½ê¤Î»û¤Î¾â¤ò¶âÔèÆ²¤ÇÂ¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èà¤¤¤ï¤¯¤³¤ÎÃÏ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÛð¾â¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤ó¡×¤â¤Î¡£ÃòÂ¤¤ò»Ï¤á¤ëÆü¤ËÁÎÎ·¤ÈÃÉ²È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¾â¤¬Ìµ»ö¤Ë´°À®¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§´ê¤¹¤ë¡¢²ÐÆþ¤ì¼°¤ò¤¤¤Ä¤â¹Ô¤¦¤½¤¦¤À¡£
¾â¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤òÃÎ¤Ã¤¿Ê¡°æ¥¢¥Ê¤È²Ï¹ç¤Ï¡¢ÆüÌîÄ®¿ùÃÏ¶è¤Ø¡£¤·¤Ð¤é¤¯Êâ¤¯¤ÈÈó¾ï¤ËÎ©ÇÉ¤ÊØæ¿ð»û¤Î¶Æâ¤Ç¡¢¡Öµ¢´Ô¤·¤¿·ê¤¢¤Ûð¾â¡×¤È¤¤¤¦¾â¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£Ûð¾â¤Î·ê¤Ï¡¢Àï»þÃæ¤Î¶âÂ°²ó¼ý»þ¤Ë¡¢ÁÇºà¤ÎÀ®Ê¬¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶õ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤³¤Î¾â¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ç»È¤ï¤ì¤º¤ËØæ¿ð»û¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Èó¾ï¤Ëµ®½Å¤ÊÎò»Ë°ä»º¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç³Î¿®¤òÆÀ¤¿Ê¡°æ¥¢¥Ê¤È²Ï¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¹°ÀÀ»û¤Î²»¤ÎÌÄ¤é¤Ê¤¤Ûð¾â¤Ï¡¢Àï»þÃæ¤Ë¶âÂ°¤Î¶¡½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¡Ê¾â¤Î¡ËÂå¤ï¤ê¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¹ñ¤Î¾¡Íø¤ò´ê¤Ã¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤½¤·¤ÆÀïÁè¤Î½ýÀ×¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¡¢¤¢¤Î¾ì½ê¤ËÃÖ¤Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿äÍý¡£¼«¿®Ëþ¡¹¤Ê2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Î¿äÍý¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢100ÅÀËþÅÀÃæ70ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡ª
ÌÄ¤é¤Ê¤¤¾â¡á¡ÖÀï»þÃæ¤Î¶âÂ°¶¡½Ð¤Ë¤è¤ëÂåÂØÛð¾â¡×¤ÏÀµ²ò¤À¤¬¡¢¾â¤¬Â¤¤é¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡È¤ª¤â¤¤¡É¤ÏÉÔÀµ²ò¡£´Øº¬¤µ¤ó¤¬Ê¡°æ¥¢¥Ê¤È²Ï¹ç¤Ë¡Ö·ê¤¬¤¢¤¯¤Û¤É¡×¸«¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾â¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾â¤ò¤Ä¤ë¾âÏ°¤Î¹½Â¤¤À¡£¼Â¤Ï¾âÏ°¤ÎÃì¤Ï¡¢ÅÚÂæ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤º¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤³¤ì¤Ï¾â¤ò¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤äÃÏ¿Ì¤Î¿¶Æ°¤ò¾å¼ê¤¯Æ¨¤¹¡¢¸À¤ï¤ÐÅÁÅýÅªÌÈ¿Ì¹©Ë¡¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¾âÏ°¤ÏÁ´¤Æ¤³¤Î¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¾â¤ò¼º¤¦¤È¡¢¾âÏ°¤Ï¶¯É÷¤äÃÏ¿Ì¤ÇÅÝ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÄ¤é¤Ê¤¤¾â¤³¤ÈÂåÂØÛð¾â¤ò¤Ä¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¡È¤ª¤â¤¤°ã¤¤¡É¤Ç70ÅÀ»ß¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡°æ¥¢¥Ê¤È²Ï¹ç¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ønews¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË～¶âÍË¸á¸å3»þ40Ê¬¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ËÆâ¤Î¡ÖÊ¡°æ¡ß²Ï¹ç¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó!?¡×2·î3ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
