¥È¥±¥Þ¥Ã¥Á¸µÂåÉ½¤éºÆÂáÊá¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤¿¹âµé»þ·×£±£±ËÜ¤ò£±£±Å¹ÊÞ¤ËÇäµÑ¤ä¼ÁÆþ¤ìÍÆµ¿
¡¡¹âµéÏÓ»þ·×¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥È¥±¥Þ¥Ã¥Á¡×±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥Í¥ª¥ê¥Ð¡¼¥¹¡×¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤¿ÏÓ»þ·×¤¬ÌµÃÇ¤ÇÇäµÑ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï£¹Æü¡¢Æ±¼Ò¸µÂåÉ½¤ÎÌµ¿¦Ê¡¸¶·ÉºÑ¡Ê¤¿¤«¤º¤ß¡Ë¡Ê£´£´¡Ë¡Ê½»½êÉÔÄê¡Ë¡¢Æ±¼Ò¸µ¼Ò°÷¤Î»öÌ³°÷Ãæ»³Âç»Ö¡Ê£´£´¡Ë¡ÊÂçºå»ÔÊ¿Ìî¶è¡ËÎ¾Èï¹ð¤ò¶ÈÌ³¾å²£ÎÎÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡Èï³²¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·×Ìó£±£·£°£°ËÜ¡Ê·×Ìó£²£¸²¯±ßÁêÅö¡Ë¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¡¸¶Èï¹ð¤Ï£²£°£²£³Ç¯£¶·î¡Á£²£´Ç¯£±·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î£´£°ºÐÂåÃËÀ¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¡Ö¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¹âµéÏÓ»þ·×£±£±ËÜ¡Ê·×Ìó£±£²£±£°Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤ò¡¢£´ÅÔÉÜ¸©¤ÎÇã¤¤¼è¤êÅ¹¤Ê¤É·×£±£±Å¹ÊÞ¤Ë·×£¶£¶£µËü±ß¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¤ê¡¢¼ÁÆþ¤ì¤·¤¿¤ê¤·¤Æ²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¡£Ãæ»³Èï¹ð¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á£±ËÜ¤Î¼ÁÆþ¤ì¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡¥È¥±¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¹âµéÏÓ»þ·×¤ò½êÍ¼Ô¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤ÆÂß¤·½Ð¤¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£Ê¡¸¶Èï¹ð¤Ï£²£±Ç¯£±·î¤Î»ö¶È³«»ÏÅö½é¤«¤éÏÓ»þ·×¤ò´¹¶â¤·¡¢½êÍ¼Ô¤Ø¤ÎÍÂÂ÷ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë²ó¤·¤¿¤ê¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê¡¸¶Èï¹ð¤ÏºòÇ¯£±£²·î¡¢ÀøÉúÀè¤Î¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê£Õ£Á£Å¡Ë¤«¤éÆüËÜ¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤¤¤¿Ãæ»³Èï¹ð¤È¤È¤â¤Ëº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡££²¿Í¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¶ÈÌ³¾å²£ÎÎºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡¸¶Èï¹ð¤ÏÂáÊá»þ¡¢ÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥Ð¥Ì¥¢¥Ä¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÎ¹·ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Æ±Ä£¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤Ø¤ÎÆ¨Ë´¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
