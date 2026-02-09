¥Æ¥ìÄ«¡¢ÁªµóÆÃÈÖ¤Ç¡È¿Í´ÖÄ¶±Û¡É¤Î¿·µ»½ÑÈäÏª¡Ä¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ËÈ¿¶Á¡¡Âç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¤¨¤Ã¤È¡¢Ç÷ÎÏ¤ÈÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤ÎÅê³«É¼Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿8ÆüÌë¡¢¡ØÁªµó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó2026¡Ù¤òÀ¸ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÊüÁ÷¤Ë¡È¿·µ»½Ñ¡É¤ò½éÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¡ÈÀ¤³¦ºÇÂ®¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¡ÉBOLT¡Ê¥Ü¥ë¥È¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÁªµó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó2026¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¡È¥é¥¤¥Ö´¶¡É¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¥«¥á¥é¡ØBOLT¡Ê¥Ü¥ë¥È¡Ë¡Ù¤ò½é¤á¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬Áàºî¤¹¤ë¥«¥á¥é¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÆ°¤¤Ç¡¢»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤âÈäÏª¤·¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢Âç²¼ÍÆ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢BOLT¤Îµ»½Ñ¤ÇÁÇÁá¤¯Âç±Û·ò²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¥º¡¼¥à¥¤¥ó¡£Âç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¤È¡¢Ç÷ÎÏ¤ÈÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤âÉé¤±¤º¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢ÃúÇ«¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Æ¥ìÄ«¡ØÁªµó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÇÆ³Æþ¡¡¡ÈÀ¤³¦ºÇÂ®¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¡ÉBOLT¡Ê¥Ü¥ë¥È¡Ë¤Î±ÇÁü
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö·ë¹½¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¹¥¤¡×¡Ö¤É¤³¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£