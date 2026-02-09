河村勇輝の同僚マック・マクラングがライジングスターズのGリーグ選抜チームに代替選出

2月8日（現地時間7日、日付は以下同）。NBAは、14日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「2026 カストロール ライジングスターズ」へ参戦する選手の変更を発表した。

オースティン・リバース（元クリッパーズほか）が名誉ヘッドコーチ（HC）を務めるGリーグ選抜チームで、デイビッド・ジョーンズ・ガルシア（オースティン・スパーズ）がケガにより欠場するため、そのスポットにシカゴ・ブルズと2ウェイ契約を結ぶマック・マクラングが代替選出となった。

27歳のマクラングは、今シーズン序盤にインディアナ・ペイサーズで3試合、その後ブルズで1試合の計4試合へ出場し、平均11.8分5.8得点1.3リバウンド1.3スティールをマーク。

ブルズ傘下のGリーグチーム（ウィンディシティ・ブルズ）では、同じくブルズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝とも共演し、14試合で平均27.5得点2.9リバウンド7.6アシスト1.4スティールにフィールドゴール成功率51.8パーセントを残している。

ライジングスターズは、NBAキャリア1、2年目の選手たちが3チームに分かれ、Gリーグ選抜と合わせた計4チームが3試合を競い合う。準決勝の2試合は最初に40ポイント以上を奪ったチーム、決勝戦では最初に25ポイント以上に達したチームが勝者となる。

マクラングは、オールスターの「スラムダンク・コンテスト」で2023年から2025年にかけて史上初の3連覇を達成。今年はコンテストに出場しないものの、ライジングスターズのイベントで華麗なゲームタイムダンクを披露するかもしれないだけに注目したいところだ。

【動画】マクラングがGリーグで決めた好プレー集！





