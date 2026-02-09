V480C（キヤノン）

株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、GODOXのバッテリー式クリップオンストロボ「V480」シリーズおよび予備用バッテリーを2月13日（金）より順次発売する。

V480は、コンパクトなボディながらGN50（ISO100/m）の光量を備えるクリップオンストロボ。キヤノン、ニコン、ソニー、富士フイルム、OM/パナソニック用を用意し、富士フイルム用とOM/パナソニック用は3月31日（火）に発売する。

最大1/8,000秒のハイスピードシンクロや先幕・後幕シンクロに対応。ソニー用は「α9 III」の全速フラッシュ同調に対応する。

電源には、リチウムイオンバッテリー「VB22」を採用。最大約650回のフル発光が可能。充電には、USB Type-Cを使用する。

各社のTTLに対応するほか、GODOXワイヤレス「X」システムを搭載。多灯でライティングを組む際のワイヤレスフラッシュトリガーや、レシーバーとして運用できる。

10段階の調整に対応したLEDモデリングランプや、有効発光距離をリアルタイム表示できるディスプレイなどを搭載。操作部にはタッチパネルを採用した。

V480シリーズ

リチウムイオンバッテリー VB22

型番：V480C（キヤノン）、V480S（ソニー）、V480N（ニコン）、V480F（富士フイルム）、V480O（OM/パナソニック） フラッシュモード：TTL/マニュアル ガイドナンバー：GN50（ISO100/m） シンクロモード：ハイスピード（1/8,000秒まで）、先幕・後幕 ※ソニー用のみグローバルシャッター1/80,000秒に対応 マルチフラッシュ：最大100回（100Hz） フラッシュ調光補正：±3ステップ（各ステップ1/3刻み） ワイヤレス機能：2.4GHz Xシステム（使用可能範囲：最大100m、トリガー/レシーバー） 発光回数：約650回（フル発光時） リサイクルタイム：約1.7秒（発光準備完了に表示ランプが点灯） モデリングランプ：出力2W（色温度5,300K±300K、10段階） シンクロトリガー：ホットシュー、2.5mmシンクロコード 外形寸法：71×49×166mm 重量：361g 価格：3万4,650円バッテリー容量：2,200mAh 価格：8,030円