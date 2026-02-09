日本メダルラッシュの裏で韓国も歓喜！37歳苦労人が五輪4度目で初の銀　スノボ男子パラレル大回転【ミラノ冬季五輪】

日本が早くも金1個含む計4個のメダルを獲得したミラノ・コルティナ冬季五輪で、韓国からも大会初のメダリストが誕生した。スノーボード男子パラレル大回転のキム・サンギョム（37）が、自身4度目のオリンピック出場で初のメダルを手にし、韓国のメダルレースの開幕を告げた。

キム・サンギョムは2月8日（日本時間）、リヴィーニョ・スノーパークで行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子パラレル大回転決勝でオーストリアのベンヤミン・カール（40）に0.19秒差で敗れ、銀メダルを獲得した。韓国にとって今大会初のメダルであり、キム・サンギョム個人としても初めてのオリンピック表彰台に上がった。

決勝は最後まで手に汗握る展開だった。ブルーコースを選択したキム・サンギョムはスタートの反応で上回り、第1計測区間を0.17秒早く通過して勢いに乗った。しかし中盤で小さなミスが出て流れが揺らぎ、再びカールに逆転を許した。

それでも簡単には引き下がらなかった。残り区間で再びスピードを引き上げて再逆転に成功し、フィニッシュライン直前まで接戦を続けた。だが、最後の区間でカールがもう一度前に出て、キム・サンギョムは0.19秒遅れてフィニッシュラインを通過した。結果は銀メダルだった。

相手は世界最強クラスと評価される選手だった。カールは2010年バンクーバー銀、2014年ソチ銅、2022年北京金を持つベテランだ。誰もが拍手を送るに値する成果だったが、キム・サンギョムはレースに集中するという表情を見せた。

それでも、この銀メダルの意味は決して軽くない。キム・サンギョムはこれまで世界選手権と3度のオリンピックに出場しながら、一度も表彰台に上がったことがなかった。ただ今回、4度目のオリンピック挑戦でついに壁を越えた。

江原道平昌（カンウォンド・ピョンチャン）出身のキム・サンギョムは中学生の時にスノーボードを始めた。幼い頃は陸上の短距離、走り幅跳び、走り高跳びを並行して行い、瞬発力と爆発力を鍛え、短時間で勝負が決まるスノーボードと自然に合致した。

しかし、選手生活は順調ではなかった。2011年に韓国体育大学を卒業した後は実業チームがなく、生計を心配しなければならなかった。オフシーズンには日雇いで働き、トレーニング期間中も週末のうち1日はアルバイトを並行した。その後、実業チームが創設されてようやくスノーボードに専念できるようになり、黙々と結果を積み重ねていった。

今大会もスタートは容易ではなかった。1次予選で18位に沈み、脱落の危機に追い込まれたが、2次予選で順位を引き上げた。合計1分27秒18で8位に入り、劇的に決勝トーナメント進出を果たした。

ベスト16とベスト8では運も味方した。ジャン・コシール（スロベニア）やローラント・フィシュナラー（イタリア）といった強豪がレース途中で転倒したり完走を諦めたりし、キム・サンギョムに道が開けた。解説陣が相次いで波乱という表現を使うほど流れが続いた。

準決勝は実力を証明した。ブルーコースでテルベル・ザンピロフ（ブルガリア）を相手に中盤以降逆転に成功し、決勝進出を決めた。その瞬間、キム・サンギョムはすでに生涯初のオリンピックメダルを確定させていた。

決勝では最も高い場所に立つことはできなかったが、キム・サンギョムの銀メダルは韓国の雪上種目の歴史にまた一つの道標として残った。2018年平昌大会でイ・サンホが獲得した銀メダルに続く2個目のメダルであり、韓国が夏季・冬季合わせて獲得した通算400個目のメダルとなった。

イタリアでの“メダル沈黙”を破ったのもキム・サンギョムだった。今大会の韓国選手団の最年長選手は、自国を代表して最初に表彰台に上がり、ファンに向かって深く頭を下げて挨拶した。

最年長のキム・サンギョムが、韓国選手団のオリンピックの旅路を切り開いた。

