山下美月、ちょっと気になる“はじめて”に挑戦！一人焼肉ではおいしそうにお肉を頬張る

山下美月が出演する三井住友カードのナンバーレス仕様のクレジットカード「三井住友カード（NL）」の新WEBCM『はじめて日和』シリーズが、2月9日より順次公開となる。このたび、新WEBCMと撮影風景が公開された。

■様々な初挑戦で豊かな表情を見せる山下美月

今回のCMでは、「はじめて」をテーマに、日常のなかにあるちょっと気になる体験に山下が挑戦する様子を、ドキュメンタリー風に描写。『一人焼肉』篇ではひとりで焼肉店に入るソワソワとした表情、『アイストッピング』篇ではアイスのトッピングを前に真剣に悩む横顔、『ギャラリー』篇でのギャラリーで一枚の絵と向き合う静かな時間、『3Dフィギュア』篇では3Dフィギュアが出来上がっていく様子に思わず笑顔がこぼれる瞬間など。「はじめて」だからこそ生まれる驚きや喜びを自然に演じる山下に注目だ。

■撮影エピソード

今回の撮影は、「一人焼肉」「アイストッピング」「絵画購入」「3Dフィギュア作り」という、いずれも山下にとって本当に初めての体験ばかり。

撮影は3Dフィギュア作りからスタート。現場では、大掛かりな3Dスキャン装置を前に「すごい！」と声を上げる山下。監督のスタート合図がかかる直前まで「どんなポーズにしよう？」と本気で悩む様子も見られた。スキャン後、PC画面に映し出された360度の自分の姿を見て、「ゲームのキャラクターみたい！」と終始笑顔に。完成イメージをARで確認する場面では、スマホを動かしながら店内のあちこちに自分を投影して楽しむ、山下の無邪気な表情が印象深い。

続くギャラリーでの絵画購入シーンでは、「どの作品にしようか本当に迷う」と緊張した面持ちで一点一点をじっくり鑑賞。実際に自宅に飾ることを想像しながら選び、スタッフに「あと何分くらい大丈夫ですか？」と確認するほど真剣に悩む姿も。最終的には自身の好きな街・パリと縁のあるアーティストの絵を選び、「ずっと大切にします」と微笑む、穏やかな一面を覗かせていた。

一人焼肉の撮影では、入店時こそ少し照れた様子を見せていたものの、撮影が進むにつれて次第にリラックス。キムチ、ライス、タン塩などを次々と注文し、カットがかかるたびにもぐもぐとおいしそうにお肉を頬張る姿に、現場も自然と和やかな空気に包まれた。テーブルに設置されたスマートフォンの定点カメラに向かって、自ら手に取って撮影するなど、すっかり慣れた様子を見せる場面も。

アイストッピングのシーンでは、入店前から「海外のお店みたい！」とテンションが上がり、トッピングコーナーでは種類の多さに思わず目を輝かせていた。アイスが溶けやすいことを聞いた山下は、手早くも、一つひとつ丁寧にトッピング。完成したアイスを前に「かわいい！」と満面の笑みを見せ、見た目だけでなく味についても「美味しい！」と満足そうな表情で喜ぶ。

長時間にわたる撮影だったが、どの現場でも終始集中力を切らさず、「はじめて」の体験そのものを心から楽しんでいる様子が随所に見られた。少し緊張した表情から、安心した笑顔、そして思わずこぼれる素のリアクションまで、山下ならではの等身大の表情が詰まった映像をぜひチェックしよう。

