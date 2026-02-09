雑誌『Precious』の公式SNSにて、Snow Manの目黒蓮が登場する『Precious』3月号の撮り下ろしポートレートが公開され、注目を集めている。

【画像】目黒蓮『Precious』撮り下ろしポートレート／映画『ほどなく、お別れです』場面写真

■ブラックスーツにシルバーアクセが映える目黒蓮

目黒はブラックのスーツに身を包み、ウッドチェアに腰かけた落ち着いた佇まいを披露。ほどよく身体に沿うジャケットと細身のパンツが、端正なシルエットを際立たせている。

インナーまでダークトーンで統一した装いに、手元のシルバーアクセサリーがさりげなく華やかさを添える。肘をつき、まっすぐこちらを見つめる視線と相まって、大人の色気と余裕を感じさせる1枚に仕上がっている。

ヘアスタイルは、ナチュラルに流したブラックヘア。作り込みすぎないスタイリングが、スーツの持つ品格をより強調しているのもポイントだ。

投稿によると、『Precious』3月号では目黒のスペシャルインタビューが全8ページにわたって掲載されているとのこと。誌面への期待も高まっている。

この投稿に、SNSでは「最高にかっこいい」「美しくて見惚れた」「唯一無二のビジュアル」「品があって素敵」「色気やばい」といった声が寄せられている。

■目黒蓮、映画『ほどなく、お別れです』場面写真

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/