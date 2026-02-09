9日11時現在の日経平均株価は前週末比2439.98円（4.50％）高の5万6693.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1230、値下がりは313、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を877.09円押し上げている。次いでファストリ <9983>が283.18円、ＳＢＧ <9984>が245.48円、ＴＤＫ <6762>が61.67円、フジクラ <5803>が57.99円と続く。



マイナス寄与度は86.64円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、ＳＵＢＡＲＵ <7270>が6.72円、日電硝 <5214>が5.59円、ホンダ <7267>が4.71円、バンナムＨＤ <7832>が3.21円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は空運、海運の2業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、不動産、電気機器、機械、精密機器、倉庫・運輸と続いている。



※11時0分7秒時点



株探ニュース

