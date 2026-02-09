【財布紛失事件】さっきまであったはずの財布が見当たらない!?予想外の結末に「わかりすぎる」の声【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
茶トラの「ミル」、白黒ハチワレの「ポッちゃん」、黒猫の「朔ちゃん」の3匹の猫の世話を焼く日々を描いた漫画が注目を浴びている藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)さん。公式トップブロガーとして認定されているアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿している一方、ウォーカープラスでも人気の漫画を紹介している。今回は、お財布をなくしたエピソードをお届け。さらに作者の藤緒ミルカさんにも、本作について話を伺った。
今回紹介するのは、藤緒さん自身が実際に体験した出来事をもとに描かれた「財布紛失事件」のエピソードだ。月末が近いある日、銀行などの用事を済ませて帰宅した藤緒さん。あとをついてきた黒猫の朔ちゃんがあまりにかわいく、写真を撮ろうとカバンからスマホを取り出したその瞬間、財布がないことに気づいたという。
直前に立ち寄ったコンビニでは確かに支払いをしており、そこまでは手元にあったはずだった。しかし、そのあとカバンに入れたのか、それともどこかで落としてしまったのかがまったく思い出せない。大きな財布なので、落とせば気づくはずだと思いつつも、実物が見当たらない以上、どの可能性も否定できず、不安が一気に押し寄せたそうだ。
「『そんなとこに財布あったらコワイやろ！』という場所まで、全部開けて確認しました」と話す藤緒さんは、冷蔵庫や洗濯機、さらにはゴミ箱まで、思いつく限りの場所を探したという。
そして最終的に財布は発見されるが、その場所は思わず「なぜそこに!?」と声が出るほど意外なところだった。なんと、普段から貴重品を入れている引き出しの中に入っていたという。原因は無意識の行動で、本人にはまったく記憶がない。その事実こそが一番の恐怖だったと振り返り、「自分の過去の行動に『なんでやねぇーん！』と大ツッコミを入れたい気持ちでいっぱいでした」と当時の心境を語っている。
本作には、「自分もスマホで同じことをした」「無意識の行動、あるある」といった共感の声が多数寄せられている。笑いながらも、ふと身の回りを確認したくなる作品だ。興味のある人はぜひ本作「ない!?」を読んでみてほしい。
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。