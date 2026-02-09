5月25日に、ダチョウ倶楽部さんの40周年を記念したイベント『ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良く くるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜』が開催されます。

同イベントのゲストには、ダチョウ俱楽部さんと交流がある芸人、タレントらが大集合。有吉弘行さん、江頭2:50さん、カンニング竹山さん、純烈、霜降り明星・粗品さん、土田晃之さん、出川哲朗さん、野呂佳代さん、松村邦洋さん、コント赤信号・渡辺正行さんの出演が決定しています。

なかでも渡辺正行さんは、ダチョウ俱楽部結成前の3人を引き合わせた方なんです。筆者は以前、ダチョウ俱楽部・肥後克広さん、寺門ジモンさん、上島竜兵さんに結成秘話をお聞きしました。

寺門「僕と竜ちゃんは劇団（テアトル・エコー）が一緒だったの。それで、劇団の先輩の渡辺正行さんに『2人でコントをやらせてください』って言ったんですよ。そしたら『おまえらだけじゃ、モノになるのに10年かかる。いろいろと知り合いがいるからちょっと集めるよ』って言われて。呼び出されて新宿の喫茶店に行ったら20人ぐらいいて、そのなかにリーダー（肥後）がいたんですよ」

肥後「電撃ネットワークの南部（虎弾）さんもいた」

上島「俳優の近藤芳正さんも」

寺門「渡辺さんに『半年後にラ・ママ（渋谷のライブハウス）の新人コント大会があるから、おまえらネタ作れ』って言われて。そのときちょうど暇だったのが俺たちと南部さんだったわけ」

肥後「それで、4人でライブに出たら、『おもしろかったから、また来月もな』って渡辺さんに言われて。そのままズルズルと……」

ダチョウ俱楽部結成当初の活動拠点は六本木のショーパブ『バナナパワー』でした。

寺門「B21スペシャル・ヒロミさん、デビット伊東さん、ミスターちんさんとか、ちびっこギャングとかと一緒に出てたよ」

ダチョウ俱楽部さんといえばリアクション芸が有名ですが、笑いに対する考え方は結成当初から変わらなかったといいます。

寺門「昔、バナナパワーのライブで、お客さんからパイをぶつけられるコーナーがあったのね。それに対して、精巧なネタを作っていた、ちびっこギャングは『真面目にネタをやって笑わしているのに、なんでそんなことをしなきゃいけないの？』って不満を言ってたんだよ。でも、俺たちは『それをどう面白くするかじゃないの？』って考え方をしていたわけ。

たとえば、みんなに押さえつけられて、パイを投げられる前に『やめろ！』とかリアクション的な要素を入れたほうが、笑いが取れるんじゃないかって考えてた」

40周年記念イベントの会場の1階客席前方には、スペシャルシートがあります。熱湯風呂芸を、テレビ画面ではなく、目の前で観覧できる『熱湯かぶり席』が用意されているのです。40年前のショーパブ時代から還暦を過ぎた今も変わらず、体を張ったリアクション芸をやり続けるダチョウ俱楽部さん。かっこよすぎます。

インタビューマン山下



1968年、香川県生まれ。1992年、世界のナベアツ（現・桂三度）とジャリズム結成、2011年に解散。同年、オモロー山下に改名し、ピン活動するも2017年に芸人を引退しライターに転身。しかし2021年に芸人に復帰し現在は芸人、ライター、山下本気うどんプロデューサー、個人投資家、ファイナンシャルプランナーとして活動中。