¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç16¡Û¡Ö¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¡ÄÆ£ÅÄºÚ¼·»Ò¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¤Î¡È½é½Ð¤·ÁÇ´é¡É
¡Ö¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òº£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤Õ¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï10Ç¯Á°¤Î¡Ç16Ç¯£³·î11Æü¹æ¡Ø£³·î£³Æü¡¢¤Ò¤Êº×¤ê¤ÎÆü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡¡16Ç¯¤Ö¤ê¤Î½÷Àµ³¼ê¡¡Æ£ÅÄºÚ¼·»Ò¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÖÎÞ¤Î¶Ú¥È¥ì¡×¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
16Ç¯¤Ö¤ê£·¿ÍÌÜ¤ÎJRA¤Î½÷Àµ³¼ê¤È¤·¤Æ¡Ç16Ç¯¤Ëµ³¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æ£ÅÄºÚ¼·»Ò¡Ê28¡Ë¡£°ìºòÇ¯¤ËÅÅ·â°úÂà¡¢¤ï¤º¤«£¸Ç¯È¾¤Îµ³¼êÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤¬»Ä¤·¤¿¸ùÀÓ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤òµ³¼êÌÈµö¹ç³ÊÄ¾¸å¤Ë¼èºà¤·¤¿µ»ö¤À¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡¢Ç¯Îð¡¦¸ª½ñ¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¡Ë¡£
¡Ô¡Ö¥¨¥Ã!?¡¡¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡Á¡×¡Õ
ËÜ»ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ò¸þ¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Ý¥Ã¤È´é¤òÀÖ¤é¤á¤ë¡£¿·¿Íµ³¼ê¤ÎÆ£ÅÄºÚ¼·»Ò¡ÊÅö»þ18¡Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯½é¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¿·¿Íµ³¼ê¹ç³ÊÈ¯É½¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Ï60¿Í°Ê¾å¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ£ÅÄ¤Ï¾È¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¡ÖÇÏ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø¹»£¶Ç¯¤Î¤È¤¡£²È¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶¥ÇÏÃæ·Ñ¤ò¸«¤ÆÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Éã¿Æ¤Ë¤»¤¬¤ó¤Ç¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡ÊÉÜÃæ»Ô¡Ë¤ØÇÏ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÌÓÊÂ¤ß¤¬¥¥ì¥¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£¡ØÀäÂÐ¤Ëµ³¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¿´¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Õ
Ãæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¤Ë¶¥ÇÏ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¶¥ÇÏ³Ø¹»¤ÏÁ´ÎÀÀ©¤ÎÃËÃæ¿´¼Ò²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À£±¿Í¤Î½÷À¤À¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤ê¥Ä¥é¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ô¡Ö½÷À¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤ÈÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¯¤Ë¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¥Ä¥é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£20Ô¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤òÃ´¡Ê¤«¤Ä¡Ë¤¤¤Ç¤Î¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ä¡¢¹ø¤òÍî¤È¤·¤Æ²£¤Ë¿Ê¤à¥«¥ËÊâ¤¡Ä¡Ä¡£·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤ÇÇÏ¤ò°ìÄêµ÷Î¥Áö¤é¤»¤ë²ÝÂê¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë»ä¤À¤±¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ù¤·¤¯¤ÆÎÀ¤ÎÉô²°¤Ç°ì¿Íµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
µ¯¾²¤ÏËèÄ«£µ»þ¡£µÙÆü¤Î·îÍËÆü°Ê³°¤Ï¡¢ËèÆü¾èÇÏ¤·¡¢JRAÈþ±º¡Ê¤ß¤Û¡Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¤Ç¼«¿æ¤ÎÆü¡¹¤À¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡¢1000¾¡°Ê¾å¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î½÷Àµ³¼ê¡¢¥ê¥µ¡¦¥ª¡¼¥ë¥×¥ì¥¹¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯²Æ¤ËÍèÆü¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥×¥ì¥¹¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢µ®½Å¤Ê½õ¸À¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÂÎ½Å¤Î·Ú¤¤½÷À¤¬ÇÏ¾å¤ÇÂÎÀª¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µÓ¤Î¶ÚÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤è¡Ù¤È¡£Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥Ä¥é¤¤¶Ú¥È¥ì¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Õ
»Õ¾¢¤Îº¬ËÜ¹¯¹Ä´¶µ»Õ¤ÏÆ£ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉé¤±¤º¥®¥é¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡£·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÇÇÏ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËèÆü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ëº¬ËÜÀèÀ¸¤Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÅÏ¤¹¤Î¤âËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£ÅÄ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï£³·î£³Æü¤Î¤Ò¤Êº×¤ê¤ËÃÏÊý¶¥ÇÏ¤ÎÀîºê¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ì´¤Ï½÷Àµ³¼ê½é¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ô¡ÖÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¹¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ³¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Õ
²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤È¡ÄÅÅ·â°úÂà
¡Ç16Ç¯£³·î£³Æü¤ÎÀîºê¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¡ÖºÚ¼·»Ò¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é31Âæ¡¢63¼Ò¡¦137Ì¾¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¶¥ÇÏ¾ìÂ¦¤¬¼èºàÀ©¸Â¤ò¤·¤¿¤Û¤É¡£Æ£ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆüºÇ¹â¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢Æ²¡¹¤¿¤ëµ³¾è¤Ö¤ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï½÷Àµ³¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²Ú¡¹¤·¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤â¡¢³§ÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ£ÅÄ¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£JRA¤Ç¤Ï¡Ç16Ç¯£¶¾¡¡¢¡Ç17Ç¯14¾¡¡¢¡Ç18Ç¯27¾¡¡¢¡Ç19Ç¯43¾¡¤È¡¢¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î½÷Àµ³¼ê¤ÎµÏ¿¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ç19Ç¯¤Ë¤Ï½÷Àµ³¼ê½é¤ÎGI½Ð¾ì¡Ê¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ë¡¢½Å¾Þ½é¾¡Íø¡Ê¥«¥Ú¥é¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ç21Ç¯¤Ë¤Ï±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ß¤È¸ÅÀîÆàÊæ¤âJRA¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££³¿Í¤Ç¥ï¥ó¡¦¥Ä¡¼¡¦¥¹¥ê¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿¥ì¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¯°Ê¹ß¡¢¶¥ÇÏ³¦¤Ç¤Î½÷Àµ³¼ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÆ£ÅÄ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¡¢¡Ç24Ç¯£··î¤Ë¤ÏJRA¿¦°÷¤ÎÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½çÉ÷ËþÈÁ¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä»ö·ï¤Ï¤½¤Î¤ï¤º¤«£³¥õ·î¸å¤Ëµ¯¤¤¿¡£
¡Ç24Ç¯10·î£¹Æü¡¢¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤¬Æ£ÅÄ¤Î¡ÖÄÌ¿®µ¡´ïÉÔÀµ»ÈÍÑ¡×¤òÊó¤¸¤¿¤Î¤À¡£Ä´À°¥ë¡¼¥àÆâ¤ÇÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ÈÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£JRA¤¬Ê¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ÊÁ°¡¢»ý¤Á¹þ¤ß¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¤ÎÄ´ºº¤Çµõµ¶¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£10Æü¡¢ºÛÄê°Ñ°÷²ñ¤ÎµÄÄê¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Çµ³¾èÄä»ß¤Î½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢Æ£ÅÄ¤ÏÆ±ÆüÃæ¤Ëµ³¼êÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¿½ÀÁ¡£Íâ11ÆüÉÕ¤±¤Ç°úÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã¯¤âÍ½´ü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÅ·â°úÂà¤À¤Ã¤¿¡£
Æ£ÅÄ¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ë½÷Àµ³¼ê¤ÎÌö¿Ê¤Ï¶¥ÇÏ³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¡Ç21Ç¯°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë½÷Àµ³¼ê¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ç26Ç¯£²·î¸½ºß¤Ç¤½¤Î¿ô¤Ï£¶¿Í¡£¡Ç16Ç¯¤Î¡ÖºÚ¼·»Ò¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤«¤éÆ£ÅÄ¤ËÆ´¤ì¤Æ¶¥ÇÏ³Ø¹»¤ò»ÖË¾¤¹¤ë½÷À¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
°úÂà¸å¤ÎÈà½÷¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç²¿ÅÙ¤«¶¥ÇÏ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤Ï¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡Ç25Ç¯£´·î¤Ë°úÂà¸å½é¤á¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¡¦ÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¡ÊÆü¹âÄ®¡Ë¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥è¥¬¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ·ò¹¯¤Î°Ý»ý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£