米男子ゴルフのフェニックス・オープンは8日（日本時間9日）、TPCスコッツデール（7261ヤード、パー71）で最終日が行われ、首位から出た松山英樹（LEXUS）はプレーオフの末、優勝を逃した。最終18番でスコアを落として並ばれ、プレーオフで敗退という悪夢だったが、決着の瞬間に見せた行動を米メディアが称賛している。

17番まで17アンダーで単独首位。18番をパーで上がれば優勝が決まるが痛恨のボギー。プレーオフでもミスショットで敗れた。ティーショットではギャラリーから物音がし、“妨害”を受けたと米メディアに報じられていた。

それでも、プレーオフを戦ったクリストファー・ゴッターアップ（米国）がウイニングパットを沈めると、松山がすぐに脱帽。優勝者と握手やハグを交わし、健闘を称え合った。

米メディア「CBSスポーツ」公式Xは「ゴッターアップのウイニングパットのあとに見せた、ヒデキ・マツヤマの見事なスポーツマンシップ」と記し、実際の映像を公開して称賛していた。

スペインメディア「TenGolf」は、公式YouTubeチャンネルでホールアウト後の松山のインタビューを公開。「正規の18番でミスしてしまって、最後はね、クリス（ゴッターアップ）がいいパットを入れたんで、本当に素晴らしい優勝かなと思います」と、ギャラリーには言及せず、勝者を称えていた。



