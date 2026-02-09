「これって、チョコじゃないの？」

「チョコ以上に香ばしい！」

バレンタイン商戦真っ盛りのなか、ごぼうやひまわりの種といった、カカオ以外の原料を使ったチョコレートそっくりの味わいが楽しめる“代替（ジェネリック）チョコ”が注目を集めている。

「このタイミングでちょうど生まれた代替商品もあって、神がかっていると驚いているんです」

こう話すのは代替チョコブームの火付け役であるチョコレートジャーナリストの市川歩美さん。

■カカオの価格は1年でじつに4倍に！

カカオ生産地まで足を運んで取材を重ね、業界と消費者の橋渡し役としても活躍する市川さんによると、ブームの発端は’23年秋からのカカオショックがあるという。

「投機的原因も指摘されていますが、カカオ豆の収穫量減少が背景にあります。これはカカオ豆の主要産地であるガーナとコートジボワールを中心とした西アフリカで続く異常気象の影響や、『カカオは薄利』であることから近年カカオ栽培から離脱してしまう農家さんが増え、後継者不足によるダメージなどがあると言われています」（市川さん、以下同）

こうした複合的な要因も絡み’23年のニューヨーク市場で1トン2千〜3千ドルで推移していたカカオ豆価格が、’24年年末には1万2千500ドルに達し、市場最高値を更新。1年でじつに4倍にも急騰した。それにともない、市販の板チョコの平均単価も上昇。国内の販売実績を推計するインテージによると、’22年1月に96円だった価格が’25年9月には184円に達した。

■高騰するカカオの代わりに登場したのが代替チョコ

「現在は若干価格は落ち着いたものの、’23年以前と比べると高値。安かった時代には戻らないことを見越して開発が始まったのがチョコに代わる代替チョコです」

ただ、誕生の背景には二通りあると市川さんは言う。

「愛好家たちの『チョコが食べられなくなったら』という危機感に対応して開発された商品と、『食材を焙煎していたら図らずもできてしまった！』と開発者本人も驚くような偶然の産物もあるんです」

そんななか、おいしすぎて市川さんが箱買いし、毎日のように食しているという代替チョコがあるという。それが、ゴボウの粉末を使った「ゴボーチェ」だ。

「知人のパティシエの方々に勧めたところ、『すごいね』と彼らもそのおいしさにうなるほどです」

プロも認める代替チョコ。それは食べてみたい！

そこで、実際に売られている3つの商品を管理栄養士の森下久美子さんとともに試食し、味、食感、栄養面を評価した。

■味だけでなく健康面でも好評価

【チョコか？】

「これは疑いなくチョコと思って食べてしまいました。若干、ざらつき感は気になりますが、味はチョコそのもの！」

「チョコか？」は、ドイツのフードテック企業がひまわりの種を使って開発。これをイオングループが販売している。同傘下の店舗で気軽に手に入るのも強み。

「ひまわりの種は食物繊維が豊富。これは単にチョコレートの代替品として食べるだけでなく、食物繊維という健康維持に必要な栄養も得られるメリットもありますね」

【ゴボーチェ】

「ひとくち食べた瞬間驚きました。チョコ味なのに、しっかりごぼうが存在しているんです。不思議！」

この商品を開発したのは「焙煎ごぼう茶」のヒットで知られる総合食品メーカーあじかん。国産の良質なごぼうを焙煎、粉砕するなど試行錯誤しているうちに誕生した偶然の産物といわれる。

「独特の芳醇な香ばしさ。ごぼうですから当然食物繊維が取れて、フラクトオリゴ糖が使用されており、腸活への気遣いも感じられる。ノンカフェインなのでカフェインを控えたいお子さまや妊婦さんにもやさしいですね」

【アノザM】

カカオ豆の供給不足から不二製油が’25年に開発した『アノザM』を使い、神戸チョコが商品化。今年の郄島屋のバレンタイン商戦で期間限定販売されている。

「味は個人的にいちばん好みです。キャラメリゼしたアーモンドやクッキーが混ぜ込まれてザクッとした食感も惹かれます。アノザMはキャロブ（イナゴ豆）、えんどう豆、植物油脂などが原料。ミルクチョコレート風味で、香ばしさを醸して珍しさもいいですね。ジッパー付きのパッケージでバレンタイン用におすすめです」

■代替チョコは“だいたいチョコ”

3商品とも試食した結果、“だいたいチョコ”だった。試食を終え森下さんは語る。

「チョコレートはカカオ豆の配合量が多いほど価格は高め。そのため、価格は据え置きでも内容量を減らすなどの対応を余儀なくされています。知人のパティシエさんもカカオ高騰に頭を悩ませているので、こうした商品がお披露目され話題になって市場が活気づくのはいいですね」

最後に、代替チョコの未来について、市川さんはこう説明する。

「今回のカカオショックのなか、代替チョコは新しくておもしろいと注目されています。ですが、まだまだ芽生えの時期。今後、カカオをサポートしてくれる、もう1つの選択肢として、さまざまな素材を利用した商品が生まれてくると思います」

3千〜4千円が相場の今年のバレンタインチョコ。代替チョコという新たなスイーツをプレゼントしてみてはいかがだろうか？