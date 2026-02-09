¥ê¥¢¥ë¡Ö¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡×¾¤´¡¡¾¯½÷¤ÎÍ©Îî¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¡¡¾®»ùÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿¥Û¥¹¥Ô¥¹¤ÇÁê¼¡¤°ÉÔµ¤Ì£¤Ê¸½¾Ý
¡¡±Ñ¹ñ¤ÎNHS¡Ê¹ñÌ±ÊÝ·ò¥µー¥Ó¥¹¡Ë¿¦°÷¤¬¡¢¾¯½÷¤ÎÍ©Îî¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¾®»ùÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿¥Î¥ê¥Ã¥¸¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥±¥¢»ÜÀß¡Ê¥Û¥¹¥Ô¥¹¡Ë¡Öµì¥×¥ê¥·¥é¡¦¥Ùー¥³¥ó¡¦¥í¥Ã¥¸¡×¤ÇÉÔµ¤Ì£¤Ê¸½¾Ý¤¬Áê¼¡¤®¡¢¿¦°÷¤¬¶²ÉÝ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡×»£±Æ¸½¾ì¤Ë¡È´ñÌ¯¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡É¤¬¡¡´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢NHS¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¹ñ¶µ²ñ¤Î¡Ö²òÊü¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥êー¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ë¡×¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢À»Ìý¤òÍÑ¤¤¤¿¾ô²½µ·¼°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¹ñ¶µ²ñ¤Ë¤ÏÌó40Ì¾¤ÎÀìÌçÃ´Åö¼Ô¤¬ºßÀÒ¤·¡¢°Îî¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿¦¶È¤Ï1973Ç¯¸ø³«¡Ê±Ñ¹ñ¤Ï74Ç¯¡Ë¤Î±Ç²è¡Ö¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡×¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Î¥Á¥ã¥×¥ì¥ó¤¬2023Ç¯¤Ë¡ÖÄ¶¾ï¸½¾Ý¤¬¿¦°÷¤Ë¿¼¹ï¤ÊÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶µ¶è¤ØÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¥Î¥ê¥Ã¥¸ÂçÀ»Æ²¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿À»Ìý¤ò»È¤¤¡¢¿¦°÷¤ä´µ¼Ô¤ò¸ò¤¨¤¿µ·¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºâÃÄÂ¦¤Ï·úÊª¤Î¤ªã±¤¤¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¤ÎÄ¾ÀÜË¬Ìä¤äÌÜ·âÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µ·¼°¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñ¶µ²ñ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1974Ç¯¤Ë¥ª¥»¥Ã¥È¤Çµ¯¤¤¿¡¢°ËâÊ§¤¤¤ÎÄ¾¸å¤ËÉ×¤¬ºÊ¤ò»¦³²¤·¤¿À¨»´¤Ê»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢1975Ç¯¤Ë¥«¥ó¥¿¥Ù¥êーÂç¼ç¶µ¤¬¸·³Ê¤Ê»Ø¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£¸½ºß¡¢µ·¼°¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ï¡Ö°å»Õ¤äÀº¿À²Ê°å¤È¤ÎÁêÃÌ¡×¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñ¶µ²ñ¹Êó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊô»Å¤Ï¡¢¶ìÄË¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿Í¡¹¤ÎÌþ¤·¤ÈÊ¿°Â¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ËÒ²ñ¥±¥¢¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
