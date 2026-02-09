ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国の王楚欽、男子シングルスで優勝 卓球アジア杯 中国の王楚欽、男子シングルスで優勝 卓球アジア杯 中国の王楚欽、男子シングルスで優勝 卓球アジア杯 2026年2月9日 10時50分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ８日、表彰式で優勝トロフィーを手にする王楚欽。（海口＝新華社記者／郭程） 【新華社海口2月9日】卓球のアジア・カップは8日、海南省海口市で男子シングルス決勝が行われ、中国の王楚欽（おう・そきん）が日本の張本智和を4-2で下し、優勝した。８日、男子シングルス決勝でリターンする王楚欽。（海口＝新華社記者／郭程）８日、男子シングルス決勝でリターンする王楚欽。（海口＝新華社記者／郭程）８日、得点を喜ぶ王楚欽。（海口＝新華社記者／郭程）８日、表彰式で優勝トロフィーを手にする王楚欽。（海口＝新華社記者／郭程）８日、男子シングルス決勝でリターンする王楚欽。（海口＝新華社記者／郭程）８日、男子シングルス決勝を終え、抱き合って勝利を喜ぶ王皓（おう・こう）監督と王楚欽（左）。（海口＝新華社記者／郭程）８日、男子シングルス決勝でリターンする張本智和。（海口＝新華社記者／郭程）８日、勝利を喜ぶ王楚欽。（海口＝新華社記者／郭程）８日、男子シングルス決勝でリターンする王楚欽。（海口＝新華社記者／郭程）８日、表彰式に臨む（左から）２位の張本智和（日本）、優勝した王楚欽（中国）、３位の戸上隼輔（日本）。（海口＝新華社記者／郭程）８日、男子シングルス決勝で、王楚欽と言葉を交わす王皓（おう・こう）監督（左）。（海口＝新華社記者／郭程）８日、男子シングルス決勝でリターンする王楚欽。（海口＝新華社記者／郭程）８日、勝利を喜ぶ王楚欽。（海口＝新華社記者／郭程）８日、男子シングルス決勝でサーブを放つ張本智和。（海口＝新華社記者／郭程） リンクをコピーする みんなの感想は？