ZEROBASEONEソク・マシュー＆パク・ゴヌク、WAKEONEと専属契約「新たな家族として迎え入れる」【報告全文】
9人組グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE（ゼロベースワン）のSEOK MATTHEW（ソク・マシュー）とPARK GUN WOOK（パク・ゴヌク）が、WAKEONEと専属契約を締結したことを発表した。
ZEROBASEONEが所属するWAKEONEは「ZEROBASEONEメンバーのSEOK MATTHEW、PARK GUN WOOKが当社と専属契約を締結しましたので、ご案内申し上げます」とし、「当社は2023年よりZEROBASEONEとして活動し、国内外のステージにおいて確かな実力と存在感を証明してきた2人のアーティストを新たな家族として迎え入れることとなりました」と報告した。
続けて「ZEROBASEONEの活動を通じて示してきた2人の誠実さと成長の可能性、そしてこれまでに築いてきた信頼関係を礎に、当社はSEOK MATTHEW、PARK GUN WOOKがより安定した環境の中で、それぞれの能力を存分に発揮できるよう、全力でサポートしてまいります」と伝えた。
ZEROBASEONEは、2023年4月、グローバルオーディション番組『BOYS PLANET』で視聴者による人気投票で選ばれた9人組グループ。同年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースし、デビューした。当初の契約期間は2年6ヶ月で、2026年1月10日に満了予定だったが、グループ活動を2ヶ月間延長すること発表した。
SEOK MATTHEWはMNHエンターテインメント、PARK GUN WOOKJellyfish Entertainmentの所属だった。
【報告全文】
こんにちは、WAKEONEです。
ZEROBASEONEメンバーのSEOK MATTHEW、PARK GUN WOOKが当社と専属契約を締結しましたので、ご案内申し上げます。
当社は2023年よりZEROBASEONEとして活動し、国内外のステージにおいて確かな実力と存在感を証明してきた2人のアーティストを新たな家族として迎え入れることとなりました。
今回の決定は、SEOK MATTHEWとPARK GUN WOOKの今後の活動の方向性や成長の可能性を慎重に検討し、アーティスト本人との十分な協議を重ねた上で下されたものです。
ZEROBASEONEの活動を通じて示してきた2人の誠実さと成長の可能性、そしてこれまでに築いてきた信頼関係を礎に、当社はSEOK MATTHEW、PARK GUN WOOKがより安定した環境の中で、それぞれの能力を存分に発揮できるよう、全力でサポートしてまいります。
当社のもとで新たなスタートを切るSEOK MATTHEW、PARK GUN WOOKが今後展開していく様々な活動に、今度とも多くのご関心と温かいご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
ありがとうございます。
