¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ò2-0¤ÈÇË¤ê¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»ÃÄê´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤ËÅÜÅó¤Î4Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¾¡¤ÁÅÀ44¤Ç4°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤¬¸½¼ÂÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¤Î¼êÏÓ¤Ë¡¢Íèµ¨¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ´ÆÆÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸µ¥Þ¥óU¤Î¥¬¥ê¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ë»á¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¤ÎÀµ¼°´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤â¤·¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬¤½¤Î»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢±þÊç¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ë¹ñÆâ¤ÎÂ¾¤Î´ë¶È¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Î¤è¤¦¤ËºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¸½ºß¡¢¥Þ¥óU¤Î¼¡´ü´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë¡¢¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¦¤ä¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¤ÏÈà¤é¤ËÊÂ¤Ö¸õÊä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Í¥Ó¥ë»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Öº£¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ²¿¤¬Àµ¤·¤¤·èÃÇ¤Ê¤Î¤«100¡ó³Î¿®¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤òÀººº¤·¡¢·èÄê¤òµÞ¤¬¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤È¿ô¥«·î¤ÏÊÝÎ±¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¤â¤·¤¢¤È4¡Á5¾¡¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤ò¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÎ©¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥¥ã¥ê¥Ã¥¯¼«¿È¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀïÁ°¡¢Àµ¼°´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ïº£¤ÏÆ¬¤Ë¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´üÂÔ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£