¡ÚÀã±«¤ÎÍ½ÁÛ¡ÛÅìµþ¡¦ÆÊÌÚ¡¦·²ÇÏ¡¦ºë¶Ì¡¦°ñ¾ë¡¦ÀéÍÕ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦Ä¹Ìî¡¦»³Íü¡¡8Æü¡ÊÆü¡Ë～12Æü¡ÊÌÚ¡Ë1»þ´Ö¤´¤È¤ÎÀã±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ï´ØÅì¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ç±«¤«
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ØÅìÃÏÊýËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡Ê£¹Æü¡ËÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ä¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¤ß¤ë¡ÛÀã±«¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¹ß¤ë¡©£¸Æü¡ÊÆü¡Ë～£±£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤ÎÀã±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Î¾å¶õÌó£±£µ£°£°¥áー¥È¥ë¤Ë¤ÏÉ¹ÅÀ²¼£¹ÅÙ°Ê²¼¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´¨µ¤¤ÎÆ½¤òÄ¶¤¨¤¿¤¿¤á¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅìÃÏÊýËÌÉô¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¡¢»³±è¤¤¤ä»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£¹Æü¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë´Ë¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅìÃÏÊýËÌÉô¤Ç¤Ï£¹ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»³±è¤¤¤ä»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊGSM¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£¹Æü¤Ë¤«¤±¤Æ´ØÅì¹Ã¿®¤ËÀã±À¤ä±«±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨GSM¤ÏÈæ³ÓÅªÂç¤Þ¤«¤Ë±«¡¦Àã±À¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ï±«¡¦Àã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤Ë¤Ï¥Ö¥ìÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£