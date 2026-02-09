Æ»Ï©¤Î¹Â¤ò¤Õ¤µ¤°¡Ö¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¡×¤Þ¤¿Åð¤Þ¤ì¤ë¡¡µîÇ¯58Ëç¡ÊÌó137Ëü±ßÁêÅö¡Ë¢ªº£Ç¯1·î4Ëç¢ª¤Þ¤¿3ËçÅð¤Þ¤ì¤ë¡Ú²¬»³¡¦ÀÖÈØ»Ô¡Û
ÀÖÈØ»Ô¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê£¹Æü¡Ë»ÔÆâ¤Ç¥°¥ìー¥Á¥ó¥°£³Ëç¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÇÀÆ»¤ÎÂ¦¹Â¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤¹¤ë¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¡ÊÂ¦¹Â¤Õ¤¿¡Ë£³Ëç¤Ç¡¢1·î31Æü¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¡¢£²·î£¶Æü¤Ë·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èï³²¤«½ê¤ÎÉüµì¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²³Û¤ÏÌó£±Ëü£¸Àé±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀÖÈØ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥°¥ìー¥Á¥ó¥°ÅðÆñ¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆ»Ï©¤Î¹Â¤ò¤Õ¤µ¤°¡Ö¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¡×¤Þ¤¿Åð¤Þ¤ì¤ë¡¡µîÇ¯58Ëç¡ÊÌó137Ëü±ßÁêÅö¡Ë¢ªº£Ç¯1·î4Ëç¢ª¤Þ¤¿3ËçÅð¤Þ¤ì¤ë¡Ú²¬»³¡¦ÀÖÈØ»Ô¡Û
1·î¤Ë¤Ï4Ëç¡¢µîÇ¯10·î¤Ë¤Ï58ËçÅð¤Þ¤ì¤ë¡Ê²èÁü¡Ë
ÀÖÈØ»Ô¤Ç¤Ï¡¢£±·î16Æü¤Ë»ÔÆ»¤ÎÂ¦¹Â¤«¤é¥°¥ìー¥Á¥ó¥°4Ëç¡ÊÈï³²³Û2Ëü4Àé±ß¡Ë¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì19Æü¤Ë·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢µîÇ¯¡Ê2014Ç¯¡Ë10·î¤Ë¤â¡¢»ÔÆâ47¤«½ê¤Ç¥°¥ìー¥Á¥ó¥°58Ëç¤¬Åð¤Þ¤ì¡¢Èï³²³Û¤ÏÌó137Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¡¢µîÇ¯¤ÎÅðÆñ¤È¤Î´ØÏ¢¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¤ÏÅ¾ÇäÌÜÅª¤ÇÅð¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢µîÇ¯¡¢Á´¹ñ¤ÇÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£