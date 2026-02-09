決定力はサラー級!? 21試合で“10ゴール”挙げるエンベウモをユナイテッドOBが絶賛 「彼は素晴らしいフィニッシャー」
マンチェスター・ユナイテッドのOBであるオーウェン・ハーグリーブス氏はカメルーン代表FWブライアン・エンベウモの決定力を絶賛した。
昨夏ブレントフォードから最大で7100万ポンドにもなるという金額でユナイテッドにやってきたエンベウモ。ブレントフォードでの実績は十分で即戦力として期待されていたが、すでにエンベウモはチームのエースとも言える活躍を見せている。
そんなエンベウモはここまで公式戦21試合で10ゴール1アシストをマークしており、またマイケル・キャリック新体制では4試合で3ゴール。ゴールスコアラーとしての影響力は試合を経るごに増しているなか、同氏はリヴァプールの絶対的エースであるモハメド・サラーとエンベウモの姿を重ねている。
中央はもちろん、左右のウイングとしてもプレイできるエンベウモは間違いなく今のユナイテッドの攻撃の中心だ。少ないチャンスでも確実にものにできる決定力は大きな武器となっている。
チームの調子が上がり、ここからエンベウモはさらにゴール数を増やしていくことが予想されるが、シーズン終了までに何ゴール積み上げるのか、楽しみだ。