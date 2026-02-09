¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ÏÆüËÜ¤ËÂ£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×³¤³°¤«¤é¡ÈÉÔËþÊ®½Ð¡É¤â¡Ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÆüËÜ¤Ë¡ÖÀµÅö¤ÊÉ¾²Á¤ò¡ª¡ª¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Îº´Æ£½Ù¤ÏÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç´°àú¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤¿(C)Getty Images
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤ÇÆüËÜ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤ÎÊÆ¹ñ¤È¤Ï¤ï¤º¤«1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î68ÅÀ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÞÎØ¥Þ¡¼¥¯¤òÌÏ¤·¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ëºäËÜ²Ö¿¥¤ò¸«¤ë
¡¡¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ì¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¥Ú¥¢¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤ë155.55ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ1°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢À¤³¦ÎòÂå3°Ì¤Î¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¡£½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤Ï148.62ÅÀ¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤È59¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ïº´Æ£½Ù¤¬´°¤Ú¤¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¡¢194.86ÅÀ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë³ê¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬200.03ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀË¤·¤¯¤â¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢ISU¡Ê¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤ËÉÔËþ¤òÏ³¤é¤¹À¼¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÁ´°÷¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ÏÆüËÜ¤ËÂ£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¤ËÀµÅö¤ÊÉ¾²Á¤ò¡ª¡ª¡×¡Öº£Ìë¤Î½ÐÍè»ö¤ÏÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]