◆米男子プロゴルフツアー フェニックス・オープン 最終日（８日、米アリゾナ州・ＴＰＣスコッツデール＝７２６１ヤード、パー７１）

最終ラウンドが行われ、松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は２位に終わり、約１年ぶりの通算１２勝目を逃した。単独首位で出て４バーディー、１ボギーの６８で回り、通算１６アンダーで並んだクリス・ゴタラプ（米国）とのプレーオフ（ＰＯ）で敗れた。

ＰＯ１ホール目。松山はティショットでアドレスに入ったが、ギャラリーから物音があったたところでスイングを中止。打ち直したショットは左の池に入り、３打目をピン奥約７メートルにつけたが、先にバーディパットを沈めたゴタラプが今季２勝目を譲った。

松山は「昨日、今日となかなかいいショットが打てなかった中で、プレーオフになるのは一番避けたかった。正規の１８番でミスしてしまって、最後はクリスが良いパットを入れたので、本当にに素晴らしい優勝だと思う」とゴタラプをたたえた。２連覇した１６年、１７年以来の大会３勝目を逃し、「すごくショックですけど、これをまた次のチャンスに生かしていけるように頑張りたい」と前を向いた。

今季初優勝となる通算１２勝目は伸ばしたが、今季初のトップ１０入りとなる単独２位。賞金１０４万６４００ドル（約１億６４００万円）を獲得した。