¡Ö²ñ¼ÒµÙ¤ó¤À°ÕÌ£¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥é¥¸¥ª¤¬...¡×£²ÆüÏ¢Â³¤ÇÀã¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤Ë¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ¡¡£¹Æü¤ÎµþÅÔ¶¥ÇÏ¤âÃæ»ß
¡¡£²ÆüÏ¢Â³¤Ç¤Î¡ÖÀã¤Î¥¤¥¿¥º¥é¡×¤Ë¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ê£Ò£Á¤Ï£²·î£¹Æü¡¢Æ±Æü¤Ë¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡¢Âè£²²óµþÅÔ¶¥ÇÏ£´ÆüÌÜ¤ÎÂåÂØ³«ºÅ¤ò¡¢ÀÑÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç°ÂÁ´¤Ê¶¥ÇÏ¤Î¼Â»Ü¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Ãæ»ß¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂåÂØ¶¥ÇÏ¤Ï£±£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë½ÐÇÏÉ½¤ÎÆâÍÆ¡Ê½ÐÁöÇÏ¡¦½ÐÁöÇÏ¤ÎÇÏÈÖÅù¡Ë¤òÊÑ¹¹¤»¤º¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤ÏÍè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢»ÄÇ°¤½¤¦¤ËÆþ¾ìÌç¤«¤é°ú¤ÊÖ¤¹»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤â¡Ö²ñ¼ÒµÙ¤ó¤À°ÕÌ£¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö²Ë¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ªÇÏ¤µ¤ó¤âµ³¼ê¤âÂçÊÑ¤ä¤Ê¡×¡Ö»Å»ö¤Ê¤¤¤«¤éÊ¿Æü¤ä¤Î¤Ë¶¥ÇÏ¤¶¤ó¤Þ¡¼¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â²»³ÚÄ°¤¤¤Æ¤ë¥é¥¸¥ª¤¬º£Æü¤ÏÈÖÁÈ¤¬¶¥ÇÏÃæ·Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢µþÅÔÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤éºòÆü¤Î¾®ÁÒ¤ÎÎ®¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡©¡¡²»³ÚÈÖÁÈ¤ËÌá¤µ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¡ÖµÙ¤ß¤À¤·µþÅÔ¶¥ÇÏ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÀÆü¤Ë±ä´ü¤Çµã¤¤¤¿¡×¡Öº£Æü¤ÎµþÅÔ¶¥ÇÏ¤âÃæ»ß¤«¤¡¡×¡ÖµþÅÔ¶¥ÇÏ¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤Èµ¯¤¤¿¤éÃæ»ß¡Ä»ÄÇ°¡£¡£¡£¡×¡ÖÌÀÆü¤Î»Å»ö¤¸¤ãÇÏÂÎ½Å³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÇã¤¦¤Î¤Ï»þ´ÖÅª¤Ë¸·¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
