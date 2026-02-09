首都圏でも残雪の2026年2月9日、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』より雪見スポット映像が公開された。アメリカの国民行事「スーパーボウル」に合わせたものだ。

映像は、マンダロリアン（ディン・ジャリン）とグローグーが雪道をソリで進むもの。彼らを引くのは、『エピソード5／帝国の逆襲』（1980）の惑星ホスにも登場したトーントーン。グローグーはディン・ジャリンからフォースで手綱を受け取っている。

「我々が道を選ぶこともあれば、道が我々を選ぶこともある。その間、我々は懸命に進むのだ。深い目的に突き動かされ、まだ見ぬフォースに導かれて。その旅が容易いことなどない。その絆は、より強くなる。我らの道。」

本作の舞台は『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還(エピソード6)』の後。ルーク・スカイウォーカーが帝国の邪悪な皇帝の前でダース・ベイダーとの最後の戦いに挑み、帝国が崩壊した後の物語。ルーク、レイア、ハン・ソロら反乱軍の活躍で銀河に平和は訪れるはずだったのだが、新共和国の統治は銀河の隅々まで手が届かず、分散した帝国軍の残党や無法者がのさばり混沌としていた時代。

その秘めた力を悪用するため、帝国軍の残党たちに次々と狙われるまだ言葉も話せない長寿種族（※ジェダイ・マスターのヨーダと同じ）でひとりぼっちの幼いグローグー。そんな幼い孤児グローグーに不思議な縁を感じ、彼を守り、共に旅をする事を決断したのが、かつてクローン大戦で両親を失った孤高の賞金稼ぎマンダロリアン／ディン・ジャリンだった。危険な敵との戦いと次々と襲いかかる苦難…、新共和国も、崩壊した帝国も機能していない危険で混沌とした時代の中で２人は親子のような絆を育んでいく。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、2026年5月22日(金)日米同時公開。