¸µBIGBANG¡¦T.O.P¤¬²Î¼ê¤È¤·¤Æ13Ç¯¤Ö¤ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡¢Ã¦Âà¸å½é¤Î¿·¶ÊÈ¯É½¡¡MV¤Ë¤Ï¥Ê¥Ê¤¬½Ð±é
²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥Ê¥Ê¤¬¡¢¸µBIGBANG¡¦T.O.P¤Î¿·¶Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
T.O.P¤¬¥½¥í¶Ê¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2013Ç¯¤Î¡ØDOOM DADA¡Ù°ÊÍè¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBIGBANGºÆ½¸·ë¡ª¡È´ñÀ×¤ÎÍ§¾ð¥·¥ç¥Ã¥È¡É
2023Ç¯¤ËBIGBANGÃ¦Âà¤ò¸øÉ½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤Î²»³Ú³èÆ°¤È¤Ê¤ë¡£
2·î9Æü¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ê¥Ê¤Ï¤¹¤Ç¤ËT.O.P¤Î¿·¶Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£»£±Æ¤ÏºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø³«»þ´ü¤ÏT.O.P¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹ÆüÄø¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£2¿Í¤¬ºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤ÁT.O.P¤Ï¡¢1·î1Æü¤ËSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖANOTHER DIMENSION¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÉ½¸½¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¤¶õÇò´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ²»³Ú³èÆ°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
T.O.P¤Ï2006Ç¯¤ËBIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢²»³Ú¤È±éµ»¤ÎÎ¾Ê¬Ìî¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¼ÌòÉþÌ³Ãæ¤ÎËãÌôÅêÌô»ö·ï¤Ë¤è¤ê³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¡¢Ä¹¤¤¶õÇò´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÀè¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇT.O.P¤Ï¡Ö7Ç¯´Ö¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤òÃÇ¤Ã¤ÆÀ©ºî¼¼¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²»³Ú¤òºî¤ë»þ¤À¤±Â©¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¤½¤Î»þ´ü¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Ê¥Ê¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×AFTERSCHOOL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½³èÆ°¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Á´¿È¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤ä¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î¶¯ÅðÈï³²¤Ê¤É¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
º£²ó¤Î¶¦±é¤Ï¡¢T.O.P¤Î²»³ÚÅªÉüµ¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ê¥Ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤«¤Ë¤â´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þT.O.P ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯11·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Ò¥ç¥ó¡£2006Ç¯¤ËBIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£2017Ç¯¤ËµÁÌ³·Ù»¡¤È¤·¤ÆÊ¼Ìò¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤¬¡¢ÉþÌ³Ãæ¤Ë²áµî¤ÎÂçËã»ÈÍÑ»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñÉþÌ³Í×°÷¤ËÅ¾´¹¡£2019Ç¯7·î¤Î½üÂâÅö»þ¤ÏÈëÌ©Î¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÂ¤ß¤Ê¤é¤Ì°¦¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£2022Ç¯2·î¡¢YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£2023Ç¯5·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆBIGBANG¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡þ¥Ê¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯9·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦ÃéÀ¶ËÌÆ»½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹171cm¡£2009Ç¯¤ËAFTERSCHOOL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤â¤È¤â¤ÈÈþËÆ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÈÈþ½÷¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥Ã¥É¥ï¥¤¥Õ¡ÁÈà½÷¤Î·èÃÇ¡Á¡Ù¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢°Ê¹ß¤Ï¼ç±éµé½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£2025Ç¯9·î14Æü¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSeventh Heaven 16¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£