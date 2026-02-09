Wanna One出身カン・ダニエル、本日（2月9日）入隊　“坊主頭”公開も話題に

歌手カン・ダニエルが軍服務を開始した。

2月9日、所属事務所ARAによると、カン・ダニエルは同日、現役で入隊したという。

基礎軍事訓練を受けた後、陸軍で服務する予定だ。入所当日に別途の行事は行われない。

カン・ダニエルは2017年、Mnetのアイドルオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2で優勝し、Wanna Oneのセンターメンバーとして華々しくデビューした。Wanna Oneの活動終了後となる2019年からは、ソロとして活動してきた。

今年上半期にWanna One再結成の知らせが伝えられていただけに、カン・ダニエルの入隊のニュースはファンに大きな残念さを残した。

カン・ダニエルは入隊前まで、メンバーたちとともにMnetの新バラエティ番組の撮影に参加し、義理を貫いた。

◇カン・ダニエル プロフィール

1996年12月10日生まれ。ARAに所属。2017年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2を通じて、プロジェクトグループWanna Oneとしてデビュー。グループ活動当初は絶対的センターとして活躍し、ソロ転向後も1stアルバムの売上が韓国の男性ソロ歌手の歴代記録を更新するなど、変わらぬ人気を証明した。