¿¹¹áÀ¡¡¢À¤³¦Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÂÐÌÌ¸å¤Ë¡È¹æµã¡ÉÆ°²è¸ø³«¤ËÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°¡Öµ¤»ý¤ÁÊ¬¤«¤ë¡×¡Ö´¶Æ°ÅÁ¤ï¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬2·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡È¹æµãÆ°²è¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û30ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¢À¤³¦Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÂÐÌÌ¸å¤Î¡È¥¬¥Áµã¤¡É»Ñ
¿¹¤Ï¡ÖÌ´¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢¡¢¡¢¡¢MISAMO¤µ¤ó¤ÎListening Party¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈTWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎÆüËÜ¿Í¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¡Ê¥ß¥µ¥â¡Ë¤È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£MISAMO ¤Ï2·î7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMISAMO 1st Listening Party ¡ØPLAY¡Ù¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¹¤ÏÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MISAMO¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò¼õ¤±¡Ö¤ªÏÃ¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¡¢¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ²¿¤òÃý¤Ã¤¿¤«¤ÏÀµÄ¾³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª´é¤ÏÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÄÖ¤Ã¤¿¿¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤ê½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÎÞ¤ò²æËý¤·¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¹æµã¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¾Ð¾Ð¡×¤È´¶Æ°¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢»£±Æ¸å¤Ëµã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¹æµãÃæ¤ÎÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öµ¤»ý¤ÁÊ¬¤«¤ë¡×¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¶¦´¶¡×¡Ö´ò¤·¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤ë¡×¡Ö´¶Æ°ÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¿¹¹áÀ¡¡¢MISAMO¤ÈÂÐÌÌ¸å¤Ë¹æµã
¢¡¿¹¹áÀ¡¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
