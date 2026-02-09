¡Ö¥Ö¥ë¥¢¥«¡×¤è¤ê¡Ö¥Á¥¢¥¡×1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³¤«¤é2027Ç¯4·îÈ¯Çä
¡Ú¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö -Blue Archive- ¥Á¥¢¥ 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û 2·î8Æü～4·î9Æü Í½Ìó¼õÉÕ 2027Ç¯4·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§23,980±ß
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥³¤Ï¡¢1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö -Blue Archive- ¥Á¥¢¥ 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤ò2027Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï23,980±ß¡£4·î9Æü¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥²¥Ø¥Ê³Ø±à¡ÖËüËâÅÂ¡×¤Î½ñµ¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¥«¥á¥é¤äÀ©Éþ¡¢Éð´ï¡Ö¥«¥á¥é¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¡×¤Ê¤É¤òºÙ¤ä¤«¤ÊÂ¤·Á¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë¹»Ò¤È¥³ー¥È¤ÏÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ç¡¢É½¾ð¥Ñー¥Ä¤ÏÄÌ¾ï´é¡¢¾Ð´é¤Î2¼ï¤¬ÉÕÂ°¡£µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°Û¤Ê¤ë¸«¤¿ÌÜ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
(C) 2027 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.