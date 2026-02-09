£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ÂÌÇÏ¡ÊËÌÀÆ»þÂå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÂÀ¸¶2·î9Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤Î½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢»³À¾¾ÊÂÀ¸¶»Ô¤Î»³À¾ÇîÊª±¡¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£À¾¼þ»þÂå¤Î¶ÌÇÏ¤ä´ÁÂå¤ÎÆ¼ÇÏ¡¢ËÌò²¤ÎÆ«ÇÏ¡¢ËÌÀÆ¤ÎÊÉ²è¤Ê¤ÉÆ±¾Ê½ÐÅÚ¤ÎÇÏ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊ¸²½ºâ¤òÌó200ÅÀÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿²«îØÈôÇÏÆ«´¤¡ÊÌÀÂå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë

¡¡Å¸¼¨¤Ï2Éô¹½À®¤Ç¡¢Âè°ìÉô¤Ç¤ÏÀè»Ë»þÂå¤«¤éÌÀÀ¶»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î·³»ö¤ä¸òÄÌ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÇÏ¤¬²Ì¤¿¤·¤¿½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò»þ·ÏÎó¤Ç¾Ò²ð¡£ÂèÆóÉô¤Ç¤ÏÇÏ¤ÎÊ¸²½ÅªÂ¦ÌÌ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢Æ«¼§´ï¤ÎÊ¸ÍÍ¤ä·úÃÛÁõ¾þ¡¢½ñ²è¤òÄÌ¤¸¡¢À¸³è¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆµÈ¾Í¤ÎÊ¸ÍÍ¡¢Àº¿À¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

¡¡Å¸¼¨ÉÊ¤Î¤¦¤Á140ÅÀÍ¾¤ê¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¼ýÂ¢ÉÊ¤Ç¡¢¸«³Ø¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ´ü¤Ï5·î10Æü¤Þ¤Ç¡£¡Êµ­¼Ô/²¦³ØÞ¹¡Ë

£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Æ¼ÇÏ¡Ê´ÁÂå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë
£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ÀÄ²Ö³¤ÇÏÊ¸¼§È×¡ÊÀ¶Âå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë
£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖÇÏ¾åÉõ¸ô¡×ÀÄ¶ÌÐÐ¡ÊÀ¶Âå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë
£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿·Ü´§Ë¹Éð»ÎÐÜ¡ÊËÌò²»þÂå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë
£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Æ«°ÈÇÏ¡ÊËÌò²»þÂå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë
£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ÇòºÌ²«ÎÐîØÆ«ÇÏ¡ÊÌÀÂå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë
£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ºÌ³¨Æ«°ÈÇÏ¡ÊËÌÀÆ»þÂå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë
£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Æ¼ÇÏÆª¡Ê¤É¤¦¤Ð¤È¤¦¡¢¶âÂå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë
£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ºÌîØÆ«µ³ÇÏÐÜ¡ÊÌÀÂå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë
£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¹Ãµ³¶ñÁõÐÜ¡ÊËÌÀÆ»þÂå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë
£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¿áÁÕµ³ÐÜ¡ÊËÌÀÆ»þÂå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë
£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Æ¼ÇÏÆª¡Ê¤É¤¦¤Ð¤È¤¦¡¢Á×Âå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë
£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿·â¸Ýµ³ÐÜ¡ÊËÌÀÆ»þÂå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë
£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿Æ¼ÇÏÆª¡Ê¤É¤¦¤Ð¤È¤¦¡¢ÌÀÂå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë
£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¶ÌÇÏ¡ÊÀ¾¼þ»þÂå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë
£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿àëàç²ÖÒÃÊ¸Æ¼ÇÏÆª¡Ê¤Û¤¦¤í¤¦¤«¤­¤â¤ó¤É¤¦¤Ð¤È¤¦¡¢À¶Âå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë
£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ï»Ä¦¡ÖÇÏ¾åÉõ¸ô¡×Çò¶ÌÂÓÙ«¡Ê¤í¤¦¤Á¤ç¤¦¤Ð¤¸¤ç¤¦¤Û¤¦¤³¤¦¤Ï¤¯¤®¤ç¤¯¤¿¤¤¤³¤¦¡¢À¶Âå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë
£´Æü¡¢»³À¾ÇîÊª±¡¡ÖÁêÇÏ¡ÝÇÏÊ¸ÊªÆÃÊÌÅ¸¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ºÌ³¨µ³ÇÏÉð»ÎÆ«ÐÜ¡ÊËÌÀÆ»þÂå¡Ë¡£¡ÊÂÀ¸¶¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦³ØÞ¹¡Ë