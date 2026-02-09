¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Âè3»ÒÃÂÀ¸Êó¹ð¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤òÉ½¤¹ÂçÀÚ¤Ê½Ñ¤òÌ¾Á°¤È¤·¤ÆÂ©»Ò¤Ë¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉTOTALFAT¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢SHUN¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè3»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
SHUN¤Ï¡Ö2·î2Æü¤Ë²æ¤¬²È¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡¡Âè»°»Ò¤È¤Ê¤ë3644g¸µµ¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°¦Â©¤òÊú¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¾è¤Ã¤±¤«¤é¥Ñ¥Ñ·ã»÷¤Ç½õ»º»Õ¤µ¤ó¥Á¡¼¥à¤¬¾Ð¤¤¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤â¾Ð¤¤¡¢¿´¥Û¥«¥Û¥«¤Î½Ð»ºÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤ÏÉ×ÉØÆ±³ØÇ¯42ºÐ¡¢»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î10¥õ·î´Ö¤ÎÇ¥¿±´ü´Ö¡¢¤½¤·¤Æ½Ð»º¡£Ì¿¤ò·ü¤±¤Æ½Ð»º¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¤Ë¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÊ¤Ë´¶¼Õ¡£¡ÖÄ¹½÷¡¢¼¡½÷¤È»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«ÄÌ¤ê²á¤®¤ÆÀÅ¤«¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¢¤ì¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¥¤¥Á¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢´ò¤·¤µ¤È°¦¤ª¤·¤µ¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡×¤È°é»ù¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤òÉ½¤¹ÂçÀÚ¤Ê½Ñ¤òÌ¾Á°¤È¤·¤ÆÂ©»Ò¤ËÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤¿¤¯¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é°ìÀ¸¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª¡×¤È²æ¤¬»Ò¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£