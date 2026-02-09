¡Ú´ÚÎ®¡ÛILLIT¤ÎWONHEE¤¬´Ú¹ñ¤Ç¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¸Ä¿Í¥Ö¥é¥ó¥ÉÉ¾²Á£±°Ì¡¡¥°¥ë¡¼¥×£µ¿ÍÁ´°÷¾å°Ì¤Ë
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤ÎWONHEE¡Ê¥¦¥©¥ó¥Ò¡á18¡Ë¤¬¡¢¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸Ä¿Í¥Ö¥é¥ó¥ÉÉ¾²Á¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ´ë¶ÈÉ¾È½¸¦µæ½ê¤Ï5Æü¡¢¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸Ä¿Í¥Ö¥é¥ó¥ÉÉ¾È½¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
1·î5Æü¤«¤éº£·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î1¥«·î´Ö¡¢486Ëü5860·ï¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÃê½Ð¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢1°Ì¤ÏWONHEE¤È¤Ê¤ê¡¢2°Ì¤ÏTWS¡Ê¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë¤ÎJIHOON¡Ê¥¸¥Õ¥ó¡á19¡Ë¡¢3°Ì¤ËCORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¡ËKEONHO¡Ê¥´¥ó¥Û¡á16¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÉ¾È½»Ø¿ô¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½¬´·¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¾ÃÈñ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿»ØÉ¸¡£¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸Ä¿Í¥Ö¥é¥ó¥ÉÉ¾È½Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÎÄêÅª¡¢ÈÝÄêÅªÉ¾²Á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø¿´ÅÙ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ø¿´¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÌ¤òÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÉ¾È½¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÄêÀÅª¤ÊÉ¾²Á¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¸Ä¿Í¥Ö¥é¥ó¥ÉÉ¾È½¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÅý¹ç¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥Æ¥´¥êÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î»²²Ã»Ø¿ô¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»Ø¿ô¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»Ø¿ô¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼»Ø¿ô¤òÂ¬Äê¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉ¾È½»Ø¿ô¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¡£
ILLIT¤«¤é¤Ï¡¢MINJU¡Ê¥ß¥ó¥¸¥å¡á21¡Ë¤¬4°Ì¡¢YUNAH¡Ê¥æ¥Ê¡á22¡Ë¤¬6°Ì¡¢MOKA¡Ê¥â¥«¡á21¡Ë¤¬9°Ì¡¢IROHA¡Ê¥¤¥í¥Ï¡á17¡Ë¤¬11°Ì¤È¡¢Á´°÷¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£