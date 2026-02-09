¥¬¥¿¥¬¥¿¤ÎÊ¸»ú¤ÇÄÖ¤é¤ì¤¿¡Ö¤Ä¤é¤¤¡¢¤³¤³¤«¤é½Ð¤·¤Æ¡×¡Ä·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ì¼¡¢Àä¶ç¡£Ç¯¶â17Ëü±ß¡¦87ºÐÊì¤¬¡Ò¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½¼¼Â¤·¤¿Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ó¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÍ¾À¸¤òÀ×·Á¤â¤Ê¤¯Æ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤¿¥ï¥±¡ÚFP¤¬²òÀâ¡Û
°ú¤¤³¤â¤ê¤Î»Ò¶¡¤È¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ê¿Æ¡£¤½¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥±¥¢¡×¤ÎÈÄ¶´¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¤¿¹âÎð¿Æ¤Î¤¿¤á¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥àÁª¤Ó¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²È·×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ×Ì¿½ý¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í¥¨¥Ë¥·¥¢FP¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î»°Æ£·Ë»Ò»á¤¬A¤µ¤ó¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÜÀßÆþµï¤Î¸½¼Â¤È¡¢·ÀÌóÁ°¤ËÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨»öÎã¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¤¿¤á°ìÉôµÓ¿§¤·¤Æµ»ö²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½ª¤ï¤é¤Ê¤¤»Ò°é¤Æ¤È¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¿Æ¤Î²ð¸î
60ºÐ¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢63ºÐ¤ÎÉ×¤È35ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£Ì¼¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢½¢¿¦¤òµ¡¤ËÆÈÎ©¤·¡¢5Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Â©»Ò¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢°ìÅÙ¤Ï½¢¿¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤ß¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Âà¿¦¡£¸½ºß¤Ï¡¢·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞºÆ½¢¿¦¤Ç¤¤º¡¢²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤ÄÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤²æ¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÃß¤¨¤ò»Ä¤µ¤Í¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤âºÆ¸ÛÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤È¤â¤ËÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊA¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢µ¤¤¬¤«¤ê¤ÊÂ¸ºß¤¬¤â¤¦°ì¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë87ºÐ¤Î¼ÂÊì¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤¬55ºÐ¤Î¤È¤¤ËÉã¤¬Â¾³¦¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÆÈµï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Êì¡£¤·¤«¤·¡¢¸æÇ¯87ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éËÜÂÖÀ¿¶Àï¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢È¤¤ä¥Ú¥ó¤ò»ý¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤È»ØÀè¤¬¾®¹ï¤ß¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆü¾ïÀ¸³è¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯Á°¤ËÂÓ¾õá×¿¾¤ÇÆþ±¡¡£¤µ¤é¤Ë1Ç¯Á°¤Ë¤Ï¼«Âð¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢Â¤Î»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÈÂÎ¤Î¿ê¤¨¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÉÈÈÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤Î¤´¤í¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌµÎÁ¤ª»î¤·¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¾Î¤·¤Æ¸¼´Ø¤Þ¤ï¤ê¤ÎÀ¶ÁÝ¤ò¤Ê¤«¤Ð²¡¤·Çä¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¦¶È¼Ô¤¬Ë¬Ìä¡£¸åÆü¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ²¼ÂÌÈ¢¤Î¾å¤ËÃÖ¤Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿»ØÎØ¤ÈÏÓ»þ·×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤ÎÉÔÃí°Õ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡× A¤µ¤ó¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Þ¤¤¤È¿¶¤ëÉñ¤¦Êì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍîÃÀ¤Ö¤ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤·¤¿¡£
¹âÎð¼Ô¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ï¡¢·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤âËÉÈÈÌÌ¤Ç¤â¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ê¤éÆ±µï¤ä¶áµï¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¤Ï°ú¤¤³¤â¤ê¤ÎÂ©»Ò¤¬¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤â¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸½¼ÂÅª¤ËÆ±µï¤ÏÆñ¤·¤¤¡½¡½¡£Çº¤ó¤ÀËö¡¢A¤µ¤ó¤ÏÊì¤ËÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþµï¤ò´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤Î¼ýÆþ¤Ï¡¢Éã¤Î°äÂ²Ç¯¶â¤È¼«¿È¤ÎÏ·ÎðÇ¯¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ200Ëü±ß¡Ê·î³ÛÌó17Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï»ÜÀß¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆþµï¶â¤ä·î³ÛÈñÍÑ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢»ý¤Á½Ð¤·¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âA¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ÜÀßÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â±ç½õ¤òÀË¤·¤Þ¤º¡¢Êì¤¬°Â¿´¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È»ÜÀßÁª¤Ó¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¤È¤Ï¡©
ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢Ï·¿ÍÊ¡»ãË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ï·¿Í¤ÎÊ¡»ã¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯ÊÝ»ý¤ª¤è¤ÓÀ¸³è¤Î°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤È¤·¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½»µï¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤ÎÄó¶¡¡¢²ð¸î¡ÊÆþÍá¡¦ÇÓÝõ¡¦¿©»ö¡Ë¤ÎÄó¶¡¡¢²È»ö¡ÊÀöÂõ¡¦ÁÝ½üÅù¡Ë¤Î¶¡Í¿¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯¤ï¤±¤Æ3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²ð¸îÉÕÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¤Ï24»þ´Ö¤Î²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¡Ö½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¤Ï¡¢À¸³è»Ù±ç¤ä¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï³°Éô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö·ò¹¯·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¤Ï¼«Î©¤·¤¿¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Ç¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂàµîÅù¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Î»ÜÀß¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä
Í×»Ù±çÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊì¤Î¤¿¤á¡¢A¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎË¬Ìä²ð¸îÅù¤Î²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¤Ç¤·¤¿¡£·è¤á¤Æ¤Ï¡¢Æþµï¼Ô¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÄ¹¤«¤Ã¤¿Êì¤¬¡¢¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À´Ä¶¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«µØ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£Æþµï¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢A¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥¿¥¬¥¿¤È¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸»ú¤Ç¡¢¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤é¤¤¡¢¤³¤³¤«¤é½Ð¤·¤Æ¡×
¹²¤Æ¤Æ»ÜÀß¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Êì¤ÏÃë´Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÉô²°¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÎÃæ¤Ç´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤Î¶ñ¹ç¤¬°¤¤¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖ»ö¤¬Íè¤ë¤À¤±¡£»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤ÆÍýÍ³¤òÌä¤¦¤È¡¢¼Â¤Ï¡¢Êì¤Ï»ÜÀßÆâ¤Ç±¢¼¾¤Ê¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢A¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢Ç¯Îð¤âÀÊÌ¤â¡¢À¸¤¤Æ¤¤¿´Ä¶¤â°Û¤Ê¤ë¿ô½½¿Í¤Î¹âÎð¼Ô¤¬½¸ÃÄÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¾ì½ê¡£°ì¸ý¤Ë¹âÎð¼Ô¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢60Âå¤Î¿Í¤«¤é100ºÐ¤Î¿Í¤Þ¤ÇÇ¯Îð¤ÎÉý¤Ï¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÁêÀ¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤ÎÊì¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆþµïÎò¤¬Ä¹¤¯¡¢Æþµï¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿B¤µ¤ó¤È¤¤¤¦½÷À¤Ç¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤ÏÊì¤ÈB¤µ¤ó2¿Í¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ýÏÀ¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤òµ¡¤ËB¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÆþµï¼Ô¤ËA¤µ¤ó¤ÎÊì¤Î±¢¸ý¤ò¤¤¤¤¤Õ¤é¤·¡¢Ãç´Ö³°¤ì¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡Âè¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢B¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢A¤µ¤ó¤ÎÊì¤òÌµ»ë¤·¤¿¤ê°¸ý¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬¤À¤ó¤À¤óÁý¤¨¡¢Êì¤Ï¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö½ª¤ÎÀ³²È¡×¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æþµï¼ÔÆ±»Î¤ä¿¦°÷Åù¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë¤È¡¢Ë½¸À¤äË½ÎÏ¤Ë¤è¤ë¤¤¤¸¤á¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÎø°¦¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¤â¤·¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¸¶°ø¤ÇÃ»´ü´Ö¤Ç¤ÎÂàµî¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿Æþµï°ì»þ¶â¤ä½é´üÈñÍÑ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤ÎÂ©»Ò¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»ñ»º¤ò»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ï·¸å»ñ¶â·×²è¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¿ÓÂç¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ä¤¤¡ÖÈñÍÑ¤¬¹â¤¤»ÜÀß¤Ê¤é°Â¿´¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ç¿Æ¤¬¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡ÖÀ¸¤¤¿¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡×¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢·ÀÌóÁ°¤Î¡ÖÂÎ¸³Æþµï¡×¤Ï¾ÊÎ¬¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ê´Ö¡¦»þ´Ö¡¦ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾Íè¤Î¿ôÉ´Ëü±ß¤¬¤Õ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×¤Ê·ÐÈñ¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡¢É¬¤º¸½ÃÏ¤Î¶õµ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤«¤é·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ñ»º¤È¿Æ¤ò¼é¤ë°ì¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤ÎÊì¤Ï¡¢¡ÖÌ¼¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¤¢¤¤¤À²æËý¤·Â³¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æþµï¸å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¿¦°÷¤ä¿¦°÷¤Î¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡¢²ÈÂ²¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Äê´üÅª¤ËË¬ÌäÅù¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþµï¤·¤¿¤«¤é¡ÖÀäÂÐ°Â¿´¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
参考
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡§²ð¸î¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡§ÍÎÁ⽼⼈¥Û¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡§ÊÌÉ½ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÎà·¿
»°Æ£ ·Ë»Ò
¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í¥¨¥Ë¥·¥¢FP
¶¦Æ±ÂåÉ½