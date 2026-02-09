¡È¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡É¤Ç»ö¸Î¡¡¸òº¹ÅÀ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¥±¥¬¤µ¤»¤ë¡¡¼«¾Î¡¦ÃÄÂÎ¿¦°÷¤Î55ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡ ¡ÖÁ°Æü¤Ë¼ò¤ò°û¤ó¤À¤¬¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ô¿·³ã¡Õ
8Æü¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¡¦¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÆîµû¾Â»Ô´Ø¤Ë½»¤à¡¢¼«¾Î¡¦ÃÄÂÎ¿¦°÷¤ÎÃË¡Ê55¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï8Æü¸áÁ°7»þÈ¾º¢¡¢Æîµû¾Â»Ô±öÂô¤Ë¤¢¤ë¸©Æ»¤Ç¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢30Âå½÷À±¿Å¾¤ÎÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30Âå½÷À¤Ï²¼³Ü¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤Æ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Ï¿®¹æµ¡¤Î¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç±¦ÀÞ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¸å¡¢ÃË¤«¤é¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤ÇÃË¤ÎÂÎÆâ¤«¤é¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤ë¤¬¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ°Æü¤Ë¤Ï¼ò¤ò°û¤ó¤À¤¬º£¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È°ìÉôÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£