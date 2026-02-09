紀ノ国屋「さくらスイーツバッグ」登場！ 淡い春色の“巾着”に焼菓子3種を詰め合わせ
紀ノ国屋は、2月10日（火）から、季節限定商品「さくらスイーツバッグ」を、全国の店舗で発売。公式オンラインストアでは、2月9日（月）20時00分より販売開始予定だ。
【写真】“さくら×春空色”の巾着バッグも！ 「さくらスイーツバッグ」2種詳細
■卒業や入学のお祝いにも
今回登場する「さくらスイーツバッグ」は、淡い春色の巾着バッグに、春らしい焼菓子を詰め合わせた、毎年好評の季節限定商品。
焼菓子は、ほんのりさくらが香る花型の「さくらクッキー」をはじめ、ホロホロとした口当たりが特長の「ポルボローネ」、チョコレート味の「バウムクーヘン」の3種をセットがされ、見た目にも春らしさを感じられる内容だ。
また巾着バッグは、さくら色をイメージした「ベビーピンク」と、さくら×春空色のグラデーションをあしらった「春の空」の2色を展開。卒業や入学のお祝いなど、春のギフトにもおすすめのアイテムとなっている。
