「紀ノ国屋 さくらスイーツバッグ」ベビーピンク（税込 1652円）

　紀ノ国屋は、2月10日（火）から、季節限定商品「さくらスイーツバッグ」を、全国の店舗で発売。公式オンラインストアでは、2月9日（月）20時00分より販売開始予定だ。

■卒業や入学のお祝いにも

　今回登場する「さくらスイーツバッグ」は、淡い春色の巾着バッグに、春らしい焼菓子を詰め合わせた、毎年好評の季節限定商品。

　焼菓子は、ほんのりさくらが香る花型の「さくらクッキー」をはじめ、ホロホロとした口当たりが特長の「ポルボローネ」、チョコレート味の「バウムクーヘン」の3種をセットがされ、見た目にも春らしさを感じられる内容だ。

　また巾着バッグは、さくら色をイメージした「ベビーピンク」と、さくら×春空色のグラデーションをあしらった「春の空」の2色を展開。卒業や入学のお祝いなど、春のギフトにもおすすめのアイテムとなっている。