¡Ò¹â»Ô¼«Ì±300µÄÀÊÄ¶¤â¡Ó¤â¤Ï¤äÌîÅÞ¤ÏÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ¿Íµ¤À¯¸¢¡¢ËÜ³Ê»ÏÆ°¤Ø¡ÄÁýÀÇÇÉ¼«Ì±µÄ°÷¡¦ÀÑ¶ËºâÀ¯¥Ö¥ìー¥ó¤È¤É¤¦ÂÐ·è¤¹¤Ù¤­¤«

¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Ë¤è¤ë´ñ½±ºîÀï¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿²ò»¶ÁíÁªµó¤À¤Ã¤¿¤¬¤½¤ÎÁÀ¤¤¤É¤ª¤ê¹â»Ô¡¦¼«Ì±ÅÞ¤Ï°µ¾¡¤·¤¿¡£ÂÐ¾ÈÅª¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÅÅ·âÅª¹çÊ»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤Áªµó·ë²Ì¤Ë¡£·ÐºÑ»ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¤Çºî²È¤Î¾®ÁÒ·ò°ì»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤³¤ì¤«¤é£²¤Ä¤ÎÅ¨¤ÈÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ÎÅ¨¤È¤Ï¡©
¡Ú²èÁü¡Û¼«Ì±¼¹¹ÔÉô¤ËÎä¶ø¤µ¤ìÈæÎã10°Ì¤â¡¢¼«Ì±°µ¾¡¤Ç¡ÖÅöÁª³Î¼Â¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¸õÊä
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÌîÅÞ¤ÏÅ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁêÎ¨¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤¬¡¢Âç¾¡¤·¤¿¡£°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©°Ý»ý¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ì±Ã±ÆÈ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿°ÕÌ£¤Ï½Å¤¤¡£ÁªµóÀï½ªÈ×¤Ë³Æ¼Ò¤¬Êó¤¸¤¿¡Ö¼«Ì±¤ÎÂç¾¡¡×¤È¤¤¤¦¾ðÀªÄ´ºº¤Ï¡¢¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÂ¸µ¤ÏÈ×ÀÐ¤È¤Ê¤ë¡£»²µÄ±¡¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÌ±°Õ¤È¤¤¤¦¡Ö¸å¤í½â¡×¤òÆÀ¤¿º£¡¢ÌîÅÞÂ¦¤¬¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯ºö¤ËÀµÌÌ¤«¤éÈ¿ÂÐ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ê¼«»¦¹Ô°Ù¤ËÅù¤·¤¤¡£ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÌîÅÞ¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·èÄê¤òÄÉÇ§¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÌîÅÞ¤ÏÅ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖËÜÅö¤ÎÀï¤¤¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î½Ö´Ö¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Àï¤¦¤Ù¤Áê¼ê¤Ï¡¢³°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÈÆâ¤Ë¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤Ç¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁýÀÇ¤òÁÀ¤¦¡ÖºâÀ¯µ¬Î§ÇÉµÄ°÷¡×¡¢´Å¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¹ñºÄÈ¯¹Ô¤òº¶¤¹¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¥Ö¥ìー¥ó¡×¤À¡£
·ÐºÑ³Ø¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎÃÎ¸«¤Ï¡¢¶Û½ÌºâÀ¯¤Î¼çÄ¥¤òÌÀ³Î¤ËÈÝÄê
¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ôÇ¯¡¢ÆüËÜ¤¬Éü³è¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿êÂà¤ÎÆ»¤òÅ¾¤²Íî¤Á¤ë¤«¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¤³¤Î¡Ö£²¤Ä¤ÎÅ¨¡×¤È¤¤¤«¤ËÀï¤¤¡¢¾¡Íø¤¹¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè°ì¤ÎÅ¨¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÁýÀÇÇÉ¡×¼«Ì±µÄ°÷¤À¡£
ÁªµóÀï¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡×¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¡¢¹ñÌ±¤Î¿®Ç§¤òÆÀ¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡¢ºâÌ³¾Ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±ÄÌ¤ê¤Ë¡ÖºâÀ¯·òÁ´²½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÁýÀÇ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡×¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤µÄ°÷¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
Èà¤é¤ÏÁªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢¡Ö¸ºÀÇ¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤ä¡Ö¾ÍèÅª¤ÊÁýÀÇ¡×¤ò²èºö¤·»Ï¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¡¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÁýÀÇ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁýÀÇµÄ°÷¤Ï¥ä¥ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢·ÐºÑ³Ø¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎÃÎ¸«¤Ï¡¢¶Û½ÌºâÀ¯¤Î¼çÄ¥¤òÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤Î¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥ì¥·¥Ê¶µ¼ø¤é¤¬2019Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ì¾Ãø¡ØAusterity: When It Works and When It Doesn't¡Ê¶Û½ÌºâÀ¯¡§¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯»þ¡¢¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¡Ë¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¸¦µæ¤¬·èÄêÅª¤À¡£
¡ÖÁýÀÇ¤·¤ÆºâÀ¯ºÆ·ú¡×¤Ï¶òºöÃæ¤Î¶òºö
¥¢¥ì¥·¥Ê¶µ¼ø¤é¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¸åÈ¾°Ê¹ß¤ÎÀè¿Ê16¥«¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿ôÀé¤â¤ÎºâÀ¯Á¼ÃÖ¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
ºâÀ¯ºÆ·ú¤ò¹Ô¤¦ºÝ¡¢¡ÖÁýÀÇ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤È¡¢¡ÖºÐ½Ðºï¸º¡×¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Ø¤Î¥À¥áー¥¸¤Ë·èÄêÅª¤Êº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤À¡£¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÁýÀÇ¤Ë¤è¤ëºâÀ¯Ä´À°¤Ï¡¢ºÐ½Ðºï¸º¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢GDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ËÀ®Ä¹Î¨¤ËÂÐ¤¹¤ëÁË³²¸ú²Ì¤¬¿ôÇÜ¤âÂç¤¤¤¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÁýÀÇ¤ÏÅê»ñ¤òÎä¤¨¹þ¤Þ¤»¡¢¾ÃÈñ¤ò¸ºÂà¤µ¤»¤ë¤¬¡¢ºÐ½Ðºï¸º¤Ï¤à¤·¤í¾Íè¤Ø¤Î°Â¿´´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ì±´ÖÅê»ñ¤ò»É·ã¤¹¤ë¡Ö³ÈÄ¥Åª¶Û½Ì¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÁýÀÇ¤·¤ÆºâÀ¯ºÆ·ú¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¼«¤éÊü´þ¤¹¤ë¶òºöÃæ¤Î¶òºö¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÁýÀÇ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¡£Å°Äì¤·¤¿ºÐ½Ðºï¸º¤À¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¸ú²Ì¤Îµ¿¤ï¤·¤¤Êä½õ¶â¤ä¡¢¹ÅÄ¾²½¤·¤¿Í½»»ÇÛÊ¬¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¿¤Á¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÇ¯´Ö3000Ëü±ß¤â¤ÎºÐÈñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Ë¿·¤¿¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë¤¿¤á¤Î¸À¤¤Ìõ¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î¿È¤òºï¤ê¡¢´ûÆÀ¸¢±×¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÇÌµÂÌ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¡ÖÁýÀÇ¡×¤È¤¤¤¦°Â°×¤ÊÁªÂò»è¤ËÆ¨¤²¤ëµÄ°÷¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¡ÖNO¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Î¼þ°Ï¤Ë·²¤¬¤ë¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¥Ö¥ìー¥ó
ÂèÆó¤ÎÅ¨¤Ï¡¢ÌµÀÕÇ¤¤Ê¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¥Ö¥ìー¥ó¤À¡£
ÁýÀÇÇÉ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤¤¤ä¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤½¤ì°Ê¾å¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¼þ°Ï¤Ë·²¤¬¤ë¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò¿®Êô¤¹¤ë¥Ö¥ìー¥ó¤¿¤Á¤À¡£Èà¤é¤Ï¤³¤¦Óñ¤¯¡£
¡Ö¼«¹ñÄÌ²ß·ú¤Æ¤Î¹ñºÄ¤Ê¤é¡¢¤¤¤¯¤éÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡ÊºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¡Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ºâÀ¯½ÐÆ°¤Ï¸Â³¦¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¡×¤È¡£
°ì¸«¡¢¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ª¾ã¤ê¤ÎÎÉ¤¤¤³¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¥¢¥Ø¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¤ÆÇ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤¬2024Ç¯4·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ØFiscal Monitor¡ÊºâÀ¯¥â¥Ë¥¿ー¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î³Ú´ÑÏÀ¤ËÎä¤ä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢2024Ç¯¤¬À¤³¦Åª¤Ê¡ÖÂçÁªµó¥¤¥äー¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢ÁªµóÌÜÅö¤Æ¤ÎÊüÌ¡ºâÀ¯¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
IMF¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Áªµó¤Î¤¢¤ëÇ¯¤Ï¡¢¤Ê¤¤Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆºâÀ¯ÀÖ»ú¤¬GDPÈæ¤ÇÊ¿¶Ñ0.3¡ó°²½¤¹¤ë¡ÖÀ¯¼£ÅªÍ½»»¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÍø¾å¾º¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾Íè¤Î¹ñÌ±À¸³è¤ò°µÇ÷¤¹¤ë
¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹âºÄÌ³¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÌµµ¬Î§¤ÊºâÀ¯»Ù½Ð¤¬¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò0.1～0.3¡óÍÞÀ©¤·¡¢¶âÍø¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£
¸½¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤Ï2020Ç¯¤Î1¡óÌ¤Ëþ¤«¤é¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï°ì»þ5¡ó¤Þ¤ÇµÞÆ¤·¤¿¡£IMF¤Î¼Â¾ÚÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶âÍø¤¬1¡ó¾å¾º¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Î¶âÍø¤âÏ¢Æ°¤·¤Æ¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ú¶â¤ÇÏÅ¤Ã¤¿ºâÀ¯½ÐÆ°¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï·Êµ¤¤òÉâÍÈ¤µ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÎÇ¤´üÃæ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç·ÐºÑ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Ä¥±¤Ï³Î¼Â¤Ë¶âÍø¾å¾º¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾Íè¤Î¹ñÌ±À¸³è¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¡£
¡Ö¼Ú¶â¤Ï¼Ú¶â¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ËâË¡¤Î¾ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ö¥ìー¥ó¤¿¤Á¤¬Äó°Æ¤¹¤ëµð³Û¤ÎºâÀ¯½ÐÆ°¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤ë¤È¡¢À¸»ºÀ¤ÎÄã¤¤¸ø¶¦»ö¶È¤ä¥Ð¥é¥Þ¥¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¥Çー¥¿¤Ê¤É¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢À®½Ï¤·¤¿ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ø¶¦Åê»ñ¤Ë¤è¤ë¹â¤¤·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡£
¤â¤·¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¤òÀ¸¤à¡ÖÅê»ñ¡×¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¸ºÀÇ¤Î¸¶»ñ¡×¤Ë¸ÂÄê¤¹¤Ù¤¤À¡£IMF¤â¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ï¹â¤¤¾è¿ô¸ú²Ì¡Ê¥ê¥¿ー¥ó¡Ë¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¡¢Ã±¤Ê¤ë±äÌ¿Á¼ÃÖ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥é¥Þ¥Í½»»¤Ë¤Ï¡¢°ì±ß¤¿¤ê¤È¤â¹ñºÄ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾ÍèÀ¤Âå¤Ë¥Ä¥±¤ò²ó¤¹¤À¤±¤Î¡Ö¼Ú¶â°ÍÂ¸¡×¤Ï¡¢ÌµÀÕÇ¤¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Â¤Á¥¶È¤ËÇüÂç¤ÊÊä½õ¶â¤ò¤À¤¹¡©¡Ä¤Ï¤¡¡©¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¹â»Ô°µ¾¡¡Ä¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î°µ¾¡¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°ìÀ¯ÅÞ¤Î¾¡Íø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯¼£¤¬¡Ö¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤ÎÂÐ¾ÉÎÅË¡¡×¤«¤é¡¢¡Ö¿ôÇ¯¡¢¿ô½½Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿²þ³×¡×¤Ø¤ÈÃ¦Èé¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¾Ú¥Çー¥¿¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢°Â°×¤ÊÁýÀÇ¤â¡¢ÌµÀ©¸Â¤Î¹ñºÄÈ¯¹Ô¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âÆüËÜ¤òÌÇ¤Ü¤¹Æ»¤À¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬Êâ¤à¤Ù¤¤Ï¡¢Âè»°¤ÎÆ»¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¸øÌóÄÌ¤ê¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡×¤òÃÇ¹Ô¤·¤Æ¹ñÌ±¤Î²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ò»Ù¤¨¤Ä¤Ä¡¢Å°Äì¤·¤¿¡ÖºÐ½Ðºï¸º¡×¤ÇÌµÂÌ¤ÊìÔÆù¤òºï¤®Íî¤È¤·¡¢À®Ä¹Ê¬Ìî¡Ê²Ê³Øµ»½Ñ¡¦ËÉ±Ò¡¦¶µ°é¡Ë¤Ø»ñ¸»¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö¹ñ²È¤ÎÇØ¹ü¡×¤Ç¤¢¤ë¡£·ÐºÑ¹çÍýÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤Ï¼é¤ì¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤¬¹ñ²È¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¼«¤é¤Î¹ñ¤ò¼«¤é¼é¤ë¤È¤¤¤¦µ¤³µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
È×ÀÐ¤ÊÀ¯¸¢´ðÈ×¤ò»ý¤Ä¼óÁê¤¬¶²¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤
½ô³°¹ñ¤ä°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÈãÈ½¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢¤â¤Ï¤äÈ×ÀÐ¤ÊÀ¯¸¢´ðÈ×¤ò»ý¤Ä¼óÁê¤¬¶²¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£
¹â»Ô°µ¾¡¡£¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¡¢Ä¹¤¯¸±¤·¤¤¡¢¤·¤«¤·´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¡ÖËÜÅö¤ÎÀï¤¤¡×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤À¡£
²þ¤á¤Æ¸À¤¦¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬ÂÐÖµ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä»à¤ËÂÎ¤ÎÌîÅÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ËÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤òÀµµÁ¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¿ÈÆâ¤Î¡ÖÁýÀÇÇÉ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¤¶Á¤¤ÇºâÀ¯µ¬Î§¤òËãáã¤µ¤»¤ë¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Î´Å¸À¤Ç¤¢¤ë¡£¥Çー¥¿¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢ÁýÀÇ¤Ï·ÐºÑ¤ò²õ¤·¡¢ÊüÌ¡¤Ê¥Ð¥é¥Þ¥¤Ï¼¡À¤Âå¤Î´õË¾¤òÃ¥¤¦¡£
º£¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤È¤â´±Î½¼çÆ³¤È¤â·èÊÌ¤·¤¿Æ»¤À¡£¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤Ä¤Ä¡¢À»°è¤Ê¤ºÐ½Ðºï¸º¤È¤¤¤¦¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤òÃÇ¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¡£
º£¡¢Îò»Ë¤Î¿Ë¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ò¼è¤êÌá¤¹Àï¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
