ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤ÏÀÑÀã¤ä¡¢Ï©ÌÌÅà·ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç2·î8ÆüÄ«¤«¤é9ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¡¢¸©ÅìÉôÊýÌÌ¤Ç16·ï¤Î¿Í¿È»ö¸Î¤ä250·ï¤ÎÊªÂ»»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤ä¹ñÆ»¤Ê¤É¡¢19Ï©Àþ31¶è´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8Æü¸áÁ°7»þ¤«¤é9Æü¸áÁ°7»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¸©ÅìÉôÊýÌÌ¤Ç¤Ï16·ï¤Î¿Í¿È»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢ÊªÂ»»ö¸Î¤â250·ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¾å¤êÀþ¤¬¿·À¶¿åJCT～¿·¸æÅÂ¾ìIC¡¢²¼¤êÀþ¤¬¿·¸æÅÂ¾ìIC～Ä¹ÀôIC¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤¬¾å¤êÀþ¤ÎÀ¶¿åJCT～¸üÌÚIC¡¢²¼¤êÀþ¤¬¸üÌÚIC～¾ÂÄÅIC¤¬¡¢8Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤«¤éÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÍÎÁÆ»Ï©¤ä¹ñÆ»¡¢¸©Æ»¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ19Ï©Àþ¡¢31¶è´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢47Ï©Àþ64¶è´Ö¤Ç¥Á¥§ー¥ó¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¸©ÅìÉôÊýÌÌ¤ä»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤ËÅà·ë¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ï©ÌÌÅà·ë¤ËÃí°Õ¤·¡¢¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤É¤ò·È¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£