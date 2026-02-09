PS5½ãÀµ¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡ÖDualSense¡×¤Ë¡ÈPC¸þ¤±¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£USB¥±ー¥Ö¥ëÆ±º¤Ç3·î5ÆüÈ¯Çä
¡ÚDualSense ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥³¥ó¥È¥íー¥éー ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È ¥Ö¥é¥Ã¥¯ + USB¥±ー¥Ö¥ë for PC¡Û 3·î5Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§11,480±ß
(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
¡¡¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖDualSense ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥³¥ó¥È¥íー¥éー ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È ¥Ö¥é¥Ã¥¯ + USB¥±ー¥Ö¥ë for PC¡×¤ò3·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï11,480±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢PS5¤Î½ãÀµ¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡ÖDualSense¡×¤ËUSB¥±ー¥Ö¥ë¡ÊC to C¡Ë¤òÆ±º¤·¡¢PC¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÜÂ³¤·¤Æ¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£¥³¥ó¥È¥íー¥éー¼«ÂÎ¤ÏÄÌ¾ï¤Î¡ÖDualSense¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢PS5/PC/¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞUSB¥±ー¥Ö¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥éー¤Ï¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤ß¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£2·î9Æü¤è¤êÆüËÜ¹ñÆâ¤Î³ÆÈÎÇäÅ¹¤ÎPCÇä¤ê¾ì¡¢EC¥µ¥¤¥È¤ÎPC¥«¥Æ¥´¥ê¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
