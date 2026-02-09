この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

朝鮮学校出身の起業家が語るキャリア論「夢はボクシングのコーチだった」介護、物販を経て日本の農業問題に挑む理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本人が知らない“朝鮮学校卒業後のリアル”を聞いたら衝撃だった」と題した動画を公開。小・中・高・大学まで16年間を朝鮮学校で過ごしたY氏が、卒業後のリアルな進路やキャリアについて語った。



動画冒頭、Y氏は朝鮮学校時代の夢について問われ、「ボクシングのコーチになろうかなって思ってました」と告白。自身の周りでは、母校の先生や、サッカー、ラグビーといったスポーツ選手を目指す生徒が多かったと振り返る。日本の有名大学に進学する生徒もいたが、多くの生徒にとっては朝鮮大学校が最も現実的な選択肢であったと明かした。



卒業後の進路については、世間で持たれがちな「パチンコ」や「ヤクザ」といったイメージにも言及。パチンコ業界で働く人が多いことは「その通りだと思います」と認めつつ、ヤクザとの関わりについては「僕らの世代はゼロですね」と断言。ただ、「僕らの叔父とかお父さん世代」では、卒業後にその道に進んだ人の話は「めちゃめちゃ聞いたことありますね」と、世代間の違いを語った。また、自身の親友がパチンコメーカー、大手人材会社を経て起業したエピソードを挙げ、多様なキャリアパスがあることを示した。



そんなY氏自身も、ボクシングの夢から一転、介護ヘルパーや物販、飛び込み営業などを経て、現在は営業会社を経営しているという。さらに、「日本の農業問題をどうにかしたい」との思いから、今年からは米の卸・小売り事業も開始。農家からJA（農業協同組合）よりも高い価格で米を買い取り、飲食店に直接販売するビジネスモデルに挑戦していると語った。



今後の夢を問われると、会社の理念として「“与える”の連鎖を起こす」ことを挙げ、「みんなが誰かのために少しでも助けるが連鎖していけば、社会って良くなるんじゃないの」と熱弁。個人的な目標としては、自身のルーツである朝鮮と日本をつなぐような仕事をしてみたいと語り、日本社会の一員として前向きに未来を描く姿を見せた。