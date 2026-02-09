¥â¥¹¥¯¥ï¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿·³´´Éô°Å»¦Ì¤¿ë¡¢¥í¥·¥¢ÁÜºº°Ñ°÷²ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î´ØÍ¿¤ò¼çÄ¥
¡ÊCNN¡Ë¥í¥·¥¢¼óÅÔ¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç6Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥í¥·¥¢·³´´Éô°Å»¦Ì¤¿ë»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥í¥·¥¢Ï¢Ë®ÁÜºº°Ñ°÷²ñ¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤¬¥â¥¹¥¯¥ï¤«¤éÆ¨Ë´¸å¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Î¥É¥Ð¥¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁÜºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÊóµ¡´Ø¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¦ÈÈ¼Ô¤È¤µ¤ì¤ëÍÆµ¿¼Ô1¿Í¤â¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤¦1¿Í¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÁÜºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¾Éô¥Æ¥ë¥Î¥Ô¥ê½£½Ð¿È¤Î60ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÃË¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¤Î»Ø¼¨¡×¤Ç¥í¥·¥¢¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½Æ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³»²ËÅËÜÉô¾ðÊóÁí¶É¡ÊGRU¡Ë¤Î¥¢¥ì¥¯¥»¡¼¥¨¥ÕÉûÄ¹´±¡Ê64¡Ë¡£½Æ·âÈÈ¤Ï¥â¥¹¥¯¥ï¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤¿½¸¹ç½»Âð¤Ç¿ô²óÈ¯Ë¤¤·¡¢Æ¨Áö¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¹ñ±Ä¥¿¥¹ÄÌ¿®¤Ï7Æü¡¢¥¢¥ì¥¯¥»¡¼¥¨¥Õ»á¤¬¼ê½Ñ¸å¤Ë°Õ¼±¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÜºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ç¾Ã²»ÁõÃÖÉÕ¤¤Î¥Þ¥«¥í¥Õ·ý½Æ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥·¥Ó¥Ï³°Áê¤Ï6Æü¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ïº£²ó¤Î¹¶·â¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¢¥ì¥¯¥»¡¼¥¨¥Õ»á¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¥×¥í¥»¥¹¤òÂ»¤Ê¤¦¤¿¤á¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤Ö°°Õ¤¢¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤«¤éÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤¿GRU¿¦°÷¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Æ±»á¤Ï19Ç¯1·î¤Ë±ÑÆîÉô¥½¡¼¥ë¥º¥Ù¥ê¡¼¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¿À·ÐºÞ¤Ë¤è¤ë½±·â¤ò¤á¤°¤ê¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤«¤é¤âÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ì¥¯¥»¡¼¥¨¥Õ»á¤ËÂÐ¤¹¤ë½±·â¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î·³¤ä¼£°Âµ¡´Ø¤Î¹â´±¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î»öÎã¤À¡£
ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¼«Æ°¼ÖÇúÃÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¥·¥¢·³¾´±¤¬»àË´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¶É¤Ï¤³¤Î¤È¤¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£