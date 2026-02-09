ÃæÆ»»´ÇÔ¤Ï¡Ö¥³¥¦¥á¥¤¤Îæ«¡×¡Ö¤à¤·¤íÎ©·û¤Ø¤Îæ«¡×·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤¬»ØÅ¦
2·î9Æü(·î)¡¡»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü ¸áÁ°5»þ00Ê¬～8»þ00Ê¬¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·îÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Ç·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î¾åÇ°»Ê»á¤È½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤¬¥³¥¦¥á¥¤¤Îæ«¤À¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
»ûÅç¥¢¥Ê¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬ºòÆü¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿½Ð¸ýÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆÃÄê¤Î»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÌµÅÞÇÉÁØ¤Î21.8%¤¬ÈæÎãÂåÉ½¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î14.3%¤Ê¤É¤ò¾å²ó¤ê¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤Î¿Íµ¤¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆÀÉ¼¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î2024Ç¯½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÌµÅÞÇÉÁØ¤ÎÅêÉ¼Àè¤È¤·¤Æ3°Ì¤Î12.9%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÁ°²ó¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ25.2%¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤ÎºòÆü¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æü·Ð¿·Ê¹¤¬À¯ÅÞ»Ù»ý¤òÇ¯Âå¤ÈÀÊÌ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢10Âå¤«¤é50Âå¤Î¼ã¼Ô¡¦¸½ÌòÀ¤Âå¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë³ä¹ç¤ÏÁ°²ó¤Î2024Ç¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÈÈæ¤Ù¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£36.6%¤ÈºÇÂ¿¤Ç¡¢Á°²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÈÈæ¤Ù8.7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦½Ð¸ýÄ´ºº¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¾åÇ°¡Ö60Âå°Ê¾å¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ42.4¤È°µÅÝÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£10Âå¤«¤é50Âå¤ÏÃæ³×Ï¢¤¬Á´Á³¿Íµ¤¤Ê¤¯¤Æ6.5¡£60Âå°Ê¾å¤Ï20.5¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÇÉ¼¤¬³ä¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬°ìµ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
»ûÅç¡Ö°ìÊý¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÆ»¤Ï¸ø¼¨Á°¤Î167µÄÀÊ¤«¤éÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£49µÄÀÊ¤Ç¤¹¤Í¡£ÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÏºòÆü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç°úÀÕ¼Ç¤¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤¬¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¤¡£Ëü»à¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ½Ð¿È¤Î¸õÊä¤Ï¾®Áªµó¶è¤Ç¤Î¾¡Íø7¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´´Éô¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÍîÁª¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü·Ð¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈæÎãÌ¾Êí¤Î¾å°Ì¤Ë¤Ï¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¼Ô¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®Áªµó¶è¤ÇÇÔ¤ì¤ÆÈæÎãÉü³è¤¹¤ëÏÈ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÀÆÆ£Å´É×¶¦Æ±ÂåÉ½¤é¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¸õÊä28¿Í¤ÏÁ´°÷¤¬ÈæÎãÂåÉ½¤ÇÎ©¸õÊä¤·¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È27¿Í¤ÎÅöÁª¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÃæÆ»»´ÇÔ¡¢¤³¤ì¤Ï¾åÇ°¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¡©¡×
¾åÇ°¡ÖÂÔ¤Æ¡¢¥³¥¦¥á¥¤¤Îæ«¤À¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬¡Ö¥³¥¦¥á¥¤¤Îæ«¤À¡×¤Ã¤Æ·Ù²ü¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤à¤·¤íÎ©·û¤Ø¤Îæ«¤À¤Ã¤¿¡×