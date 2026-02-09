½µ¤Ë1²ó¤Ï¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ÆOK¡ªºÃÀÞÃÎ¤é¤º¤Î¡Ö3ÆüON¡¦1ÆüOFF¡×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç°ìÀ¸Áé¤»ÂÎ¼Á¤Ë¡Ú¥«¥é¥À¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë °ìÀ¸Áé¤»ÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤´¤¤½¬´·¡Û
Áé¤»¤Ê¤¤NG½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¡Ö´°àú¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤·¤ÆËèÆü¿©»öÀ©¸Â¤òÅ°Äì¤¹¤ë¡×
¡¡»ä¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥ì¥¹¡×¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡Ö3ÆüË·¼ç¡×¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï»ä¤ÎÄó¾§¤¹¤ë¡Ö3ÆüË·¼ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ä¤êÊý¤ÏÃ±½ã¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¹¤ë¡ÊON¡ËÆü¤ò3ÆüÂ³¤±¤¿¤é1ÆüµÙ¤à¡ÊOFF¡Ë¡¢¤³¤Î3ÆüË·¼ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¤¤¤±¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¼ÂÁ©¤Î¤¿¤á¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥ëー¥ë¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
①ON¤Î3Æü´Ö¡Ö¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¡×¤Ï8»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤·¡¢NG30¿©ÉÊ¤ÏÈò¤±¤ë¡£
②OFF¤ÎÆü¤Ï¡¢1¿©¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤è¤¤¡£¸ä³Ú¿©¤Ç¤âOK¡£»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¤â¤Ê¤·¡£
③¡Ö¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¡×¤È¡ÖÂÎ½Å¡×¤òËèÆüµÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡②¤Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤¢¤Ê¤¿¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡ª¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤âÀÜÂÔ¤ä°û¤ß²ñ¤Ê¤É¡¢①¤ò¼ÙËâ¤¹¤ëÅ¨¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤Î¤¿¤á¤Ë1²ó①¤ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£½é¤á¤«¤éOFF¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¡£¸½¼ÂÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¥¤¥áー¥¸¤âÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¤³¤½¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬½¬´·²½¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡ª¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬Æü¾ï¤Ê¤é¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
À®¸ù¤¹¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤ÏOFF¤ÎÆü¤¢¤ê
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï£³ÆüË·¼ç¤Ç OK
£±～£³ÆüÌÜ¡ÚON¡Û¿©»ö¤Ï£¸～10 »þ´Ö°ÊÆâ¡õNG30¿©ÉÊ¤Ï¹µ¤¨¤ë
£±Æü 24»þ´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢¿©¤Ù¤ë»þ´Ö¤ò£¸～10»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¼ý¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏNG30¿©ÉÊ¤À¤±¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
£´ÆüÌÜ¡ÚOFF¡Û¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤âOK
¤³¤ÎÆü¤Ï¤´Ë«Èþ¥Ç¥¤¡£NG30¿©ÉÊ¤ò´Þ¤á¡¢£±¿©¤Ï¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼«Í³¤Ë¿©¤Ù¤ÆOK¡£
¡Ö£³ÆüË·¼ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Î´ðËÜ·¿
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î´ðËÜ¤Ï£³ÆüÂ³¤±¤¿¤é¡¢£±Æü OFF ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤ò£³¤«·îÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£OFF ¤Ï£²½µ´Ö¤Ç£³～£´²ó¡¢£±¤«·î¤Ç£·～£¸²ó¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö£³ÆüË·¼ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸·¿
¡Ö£³Æü¹Ô¤Ã¤Æ¡¢£±ÆüµÙ¤à¡×¤³¤È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢£°N¤ÈOFF ¤ÎÆü¤ò£³¡§£±¤Î³ä¹ç¤Ë¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸·¿¤Î¥ëー¥ë
OFF ¤ÎÆü¤¬£³ÆüÏ¢Â³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
£²½µ´ÖÃ±°Ì¤ÇOFF ¤ÎÆü¤Ï£³Æü°ÊÆâ¤Ë¤¹¤ë
¤¢¤é¤«¤¸¤á°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ëÆü¤Ï¡¢Àè¤Ë OFF ¤ÎÆü¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯
¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¤¿¤é¤½¤ÎÆü¤«¤é¥ê¥¹¥¿ー¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤¦¡Ê¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â·ÑÂ³¤¬Âç»ö¡Ë
¤Þ¤È¤á
Äê´üÅª¤Ë£Ï£Æ£Æ¤ÎÆü¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤º¤Ë·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø¥«¥é¥À¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë °ìÀ¸Áé¤»ÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤´¤¤½¬´·¡ÙÃø¡§¼£ÎÅ²È¡¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³ー¥Á Ìî¾å ¹À°ìÏº